Rusya Karadeniz'de ABD casus uçağını engelledi

Rusya Karadeniz semalarında uçan bir ABD casus uçağını engellemek için bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada P-8 Poseidon tipi ABD casus uçağının 27 Temmuz tarihinde Karadeniz üzerinde Rus sınırına yaklaşırken tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ABD casus uçağının sınır ihlalinde bulunmadığı ve Rus uçağının yola çıkması sonrasında U dönüşü yaparak Rus sınırından uzaklaştığı belirtilerek bunun üzerine Rus savaş uçağının üssüne geri döndüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yaşanan olayın bir ilk olmadığı belirtildi. 24 Temmuz tarihinde de Su-27 Rus savaş uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde seyreden bir ABD P-8 Poseidon uçağına eşlik etmek zorunda kaldığı kaydedildi. 23 Temmuz'da da Karadeniz üzerinde benzer bir olayın yaşandığı ifade edildi.

Reuters / EC, BK

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