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Rusya, Karadeniz’de daha fazla NATO gemisine karşı çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 17:11 | Son Güncelleme

Rusya, ABD’nin Karadeniz’e daha fazla NATO gemisi gönderilmesi planına karşı çıktı.Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD’nin Ukrayna gemilerine güvenli geçişi sağlamak ve Rusya’yı caydırmak için daha fazla NATO gemisi göndermesi önerisinin Moskova tarafından olumsuz karşılandığı bildirildi.

Rusya, ABD’nin Karadeniz’e daha fazla NATO gemisi gönderilmesi planına karşı çıktı.
Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD’nin Ukrayna gemilerine güvenli geçişi sağlamak ve Rusya’yı caydırmak için daha fazla NATO gemisi göndermesi önerisinin Moskova tarafından olumsuz karşılandığı bildirildi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Kremlin’in böyle bir teklifi olumsuz değerlendirdiğini söyledi. Peskov, "Bununla ne yapmak istediklerini anlamıyoruz. Kerç Boğazı ve navigasyonu ile ilgili durum iyi bilinmektedir" dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko ise Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, planın bölgedeki askeri risklerin artmasına yol açacağını söyledi. Grushko, "Tarafımızda ek askeri ve teknik önlemlere ihtiyaç duyulursa, bunları karşılayacağız" dedi.
ABD’nin NATO elçisi, Washington’un geçtiğimiz yıl Moskova ve Kiev arasındaki Azak Denizi’nde meydana gelen krizden sonra denetimi artırmak ve Karadeniz’e daha fazla NATO gemisi göndermek için bir program üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Çalışmanın başkent Washington’da gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Çarşamba ve Perşembe günü görüşülmesi bekleniyor.
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Mariupol Limanı’na gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi’ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti. Bu olay, Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği ve Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı bir isyanın patlak verdiği 2014’ten bu yana Kiev ile Moskova arasında açılan ilk askeri kriz olmuştu.
ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison dün gazetecilere verdiği demeçte, "Çok agresif olan Rusya’yı caydırma yeteneğimizin olduğundan emin olacağız" şeklinde bir açıklamada bulunarak, ABD programının Kerç Boğazı yoluyla Ukrayna gemileri için güvenli bir geçiş olmasını sağlamak için tasarlandığını söyledi.
Peskov bugünkü açıklamasında Rusya’nın NATO gemilerinin Azak Denizi’nden geçmesine izin verip vermeyeceği konusunda bir açıklamada bulunmadı ancak bu konudaki bir kararın talep doğrultusunda verileceğini sözlerine ekledi.

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