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  4. Rusya Karadeniz’e Geçişte Türkiye’den Güvence mi İstedi?

Rusya Karadeniz’e Geçişte Türkiye’den Güvence mi İstedi?

30.06.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Kanal İstanbul’un yapılması, yabancı askerlerin orada konuşlanmasına sebep olmayacaktır” diyerek, Türkiye’den Karadeniz’e geçişte statü değişikliğine yol açmayacağı güvencesi beklediğini ortaya koydu

Rusya Karadeniz’e Geçişte Türkiye’den Güvence mi İstedi?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Kanal İstanbul’un yapılması, yabancı askerlerin orada konuşlanmasına sebep olmayacaktır” diyerek, Türkiye’den Karadeniz’e geçişte statü değişikliğine yol açmayacağı güvencesi beklediğini ortaya koydu.

Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Antalya’da ortak basın toplantısında iki ülkeyi ilgilendiren konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl içerisinde altı kez telefon görüşmesi yaptığını belirterek, iki ülke ilişkileri açısından yakın zamanda Moskova’da 17’nci Ekonomik Komisyon Toplantısı’nı düzenleyeceklerini ifade etti.

Akkuyu Nükleer Santrali’nin birinci güç bloğunu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde 29 Ekim 2023’te açmayı öngördüklerini açıklayan Lavrov, Türk Akım Projesi’nin kesintisiz işlemesi için de çalışmalara devam edildiğini dile getirdi.

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