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Rusya karıştı! Sosyal medyadan örgütlendiler, birçok kentte sokağa indiler... Ülkeden kaçmak isteyenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu

21.09.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik çağrısı sonrası ülkede birçok kentte protesto düzenlendi. Sosyal medyadan örgütlenen Ruslar kent meydanlarını doldururken çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Protestoları bastırmak isteyen yönetim savcıları devreye soktu ve eyleme katılanları 15 yıl hapisle tehdit etti. Silah altına girmek istemeyen Ruslar ise Finlandiya sınırında 35 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İşte Rusya'da yaşanılanların tamamı...

Rusya karıştı! Sosyal medyadan örgütlendiler, birçok kentte sokağa indiler... Ülkeden kaçmak isteyenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanının ardından birçok kentte halk sokaklara indi. Rus insan hakları medya projesi OVD-Info tarafından yapılan açıklamada, protestolarda şu ana kadar 60’dan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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ÜLKEYİ TERK ETMEYE BAŞLADILAR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilan etti. Rusya’da da tepkilere neden olan karar sonrası birçok kişi silah altına alınmamak için ülkeyi terk etmeye başladı.

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BİRÇOK KENTTE SOKAĞA İNİLDİ

Rusya’daki savaş karşıtları da kısmi seferberlik kararının ardından birçok kentte sokaklara inerek, kararı protesto etti. Rusya’nın Baykal, Barnaul, Yakutsk, İrkutsk, Krasnoyarsk, Tomsk, Novosibirsk, Ekaterinburg, St. Petersburg, Krasnodar ve başkent Moskova gibi birçok kentinde meydanlara inen göstericiler, Ukrayna’daki savaşın sonlandırılmasını ve seferberlik kararının geri alınmasını istedi. Protestolar sırasında polis geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı göstericiler ise polis tarafından gözaltına alındı.

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GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Rus insan hakları medya projesi OVD-Info tarafından yapılan açıklamada, protestolarda şu ana kadar gözaltı sayısının 60’ı aştığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENDİLER

Sosyal medya üzerinden de harekete geçen savaş karşıtları, Rus halkını bu akşam TSİ 19.00’dan itibaren kitlesel protesto gösterilerine davet ederken, Moskova Savcılığı başlayan protestolara ilişkin açıklama yayınladı.

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15 YILA KADAR HAPİS TEHDİDİ

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, savaş karşıtı broşür dağıtımı, izinsiz protesto gösterilerine katılmak ve kolluk kuvvetlerine karşı gelmek gibi yasal olmayan faaliyetlerin 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılabileceği hatırlatılarak, Rus halkının bu gösteri çağrılarına uymaması istendi.

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ÜLKEDEN AYRILMAK İSTEYENLER KUYRUK OLUŞTURDU

Rusya'da seferberlik ilanının ardından ülkeden ayrılmaya çalışanlar Finlandiya sınırında 35 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Protesto putin seferberlik
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