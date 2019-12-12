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Rusya Karşılık İlkesi Uyarınca İki Alman Diplomatı Sınırdışı Ediyor

12.12.2019 11:43 | Son Güncelleme

Almanya’nın iki Rus diplomatı sınırdışı etme kararının ardından Rusya’da Moskova’daki Alman Büyükeçiliği’nden iki diplomatın sınırdışı edilmesi kararının alındığını duyurdu

Rusya Karşılık İlkesi Uyarınca İki Alman Diplomatı Sınırdışı Ediyor

Almanya’nın iki Rus diplomatı sınırdışı etme kararının ardından Rusya’da Moskova’daki Alman Büyükeçiliği’nden iki diplomatın sınırdışı edilmesi kararının alındığını duyurdu. Kararın karşılık ilkesi uyarınca alındığı ifade edildi.

Almanya, Berlin’de öldürülen Gürcistan kökenli Selimhan Hangoşvili cinayetine Rusya’nın karışmış olması iddiaları üzerine, Moskova bu iddiaları reddetse de iki Rus diplomatın Almanya’dan sınırdışı edilmesi kararını almıştı.

Bunun ardından bugün yapılan bir açıklamayla Almanya’nın Moskova Büyükelçisi’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak kendisine, sınırdışı edilmesi istenen iki diplomatın bildirildiği ve bunun için 7 gün süre tanındığı ifade edildi.

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