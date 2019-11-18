HABER

Rusya el koyduğu gemileri teslim etti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

Rusya, Kerç Boğazı'nda el koyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim etti

Rusya el koyduğu gemileri teslim etti

Rusya, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini Ukrayna'ya teslim etti.

Rusya'nın Kerç Boğazı'nda Kasım 2018'de el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslimatı, Karadeniz'in tarafsız sular olarak kabul edilen bölgesinde gerçekleştirildi.

Ukrayna'ya ait "Nikopol", 'Yanı Kapu" ve "Berdyansk" adlı savaş gemileri, Ukrayna'nın Odessa kentine hareket etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilgili soruşturmanın tamamlanması üzerine gemilerin Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Zerkal ise Facebook'tan yaptığı açıklamada, Lahey Tahkim Mahkemesinde sürecin devam edeceğini belirterek, "Amacımız, kuralların ihlalini ortaya çıkarmak ve gerekli tazminatı almaktır." ifadesini kullandı.

GEÇEN YIL 3 GEMİYE EL KONMUŞTU

Rus savaş gemileri, geçen yıl kasım sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında, "kara sularını ihlal ettiği" iddiasıyla Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemiye el koymuş ve personeli gözaltına almıştı.

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, mayısta, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisiyle 24 mürettebatın serbest bırakılması yönünde karar almıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi eylülde yapılmıştı.

KAYNAK: AA

PARTNER Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! Çalışmadan da emekli olabilirsiniz!
Kara ağaçkakan Tekirdağ’da görüntülendiKara ağaçkakan Tekirdağ’da görüntülendi
Karahisar Kalesi'nde sisli havada eşsiz manzaraKarahisar Kalesi'nde sisli havada eşsiz manzara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gemi teslimi kerç boğazı Rusya Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağdat'ta göstericiler o köprüye yerleşti!

Bağdat'ta göstericiler o köprüye yerleşti!

Atina’da olaylı gece

Atina’da olaylı gece

Yeşiller'den Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Yeşiller'den Türkiye'ye yaptırım çağrısı

ABD'de futbol maçı izleyen gruba silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'de futbol maçı izleyen gruba silahlı saldırı: 4 ölü

Rusya: Türkiye ilgi duyarsa Moskova...

Rusya: Türkiye ilgi duyarsa Moskova...

Rusya'dan ABD'ye S-400 mesajı: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.