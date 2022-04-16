HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya: ‘‘Kiev’de Füze Fabrikasını Vurduk’’

Rusya: ‘‘Kiev’de Füze Fabrikasını Vurduk’’

15.04.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki füze fabrikasını vurduğunu açıkladı. Fabrikanın füze imalatının yanısıra füze onarımı yaptığı kaydedildi

Rusya: ‘‘Kiev’de Füze Fabrikasını Vurduk’’

Rus donanmasının önemli gemilerinden birinin vurularak batırılmasının ardından, Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki füze fabrikasını vurduğunu açıkladı. Fabrikanın Ukrayna’ya ait füzeler ürettiği, füze onarımı yaptığı ve bunlar arasında gemisavar füzelerin de olduğu belirtildi.

Ukrayna, Rusya donanmasına ait Moskva adlı geminin kıyıdan fırlatılan füze saldırısıyla vurulduğunu açıklamıştı. Moskova ise gemiyi Ukrayna’nın vurduğu iddiasını kabul etmemiş, geminin mühimmat patlaması sonucu meydana gelen bir yangının ardından fırtınalı sularda battığını bildirmişti. Moskova 500’den fazla denizcinin gemiden tahliye edildiğini kaydetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna hükümeti tarafından Rus topraklarına düzenlenen saldırı ve sabotaj eylemlerine yanıt olarak Kiev'deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısının ve ölçeğinin artacağı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca ülkenin güneyindeki Mariupol kentindeki Illich Demir Çelik Fabrikası’nı ele geçirdiğini bildirdi. Ancak bu bilgi henüz Reuters haber ajansı tarafından doğrulanamadı. Rus kuşatması altındaki Mariupol kenti Ukrayna’da savaşın bedelini en ağır ödeyen yerlerden. Kentteki çatışmalar insani krize neden olurken çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.

Öte yandan Azovstal adlı bir diğer büyük çelik fabrikasında Ukrayna güçlerinin direndiği sanılıyor.

‘‘Rus köyleri Ukrayna saldırısına hedef oluyor’’

Moskova ayrıca sınıra yakın Belgorod bölgesindeki Rus köylerinin Ukrayna bombardımanına hedef olduğunu belirtti. Rusya'nın işgali için önemli bir hazırlık sahası olan bölgeye yönelik saldırılarla ilgili iddia Reuters tarafından doğrulanamadı.

Ukrayna ise Rusya’nın Mariupol’un kuzeyindeki Popasna ve Rubizhne kasabalarına düzenlediği saldırıları püskürttüğünü açıkladı. Bu bilgiler de doğrulanamadı.

Moskova, Kiev’deki saldırısının direnişle karşılaşmasının ardından buradan birliklerini çekmiş ve savaşta ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine odaklanacağını bildirmişti. Rusya’nın buraya yeni birlikler göndermesi büyük bir operasyona hazırlık yapıyor olabileceği yorumlarına neden olmuştu.

Moskova, Mariupol kentinin tamamını yakında ele geçirmeyi beklediğini bildirdi. Mariupol’un düşmesi durumunda bu, Rusya’nın savaşta ele geçirdiği ilk büyük kent olacak.

‘‘Rusya ilk kez uzun menzilli füze kullandı’’

Ukrayna, Rusya’nın Mariupol’daki işgalini kırmaya çalıştığını, çatışmaların Illich Demir Çelik Fabrikası ve liman civarında yoğunlaştığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Mariupol’daki durumun zorluğunu koruduğunu, çatışmaların devam ettiğini, Rus ordusunun ek birliklerle şehri bombalamayı sürdürdüğünü, ancak Rusya’nın hala şehri tamamen ele geçirmeyi başaramadığını kaydetti.

Motuzyanyk, Rusya’nın Mariupol’a saldırmak için 24 Şubat’ta Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana ilk kez uzun menzilli füzeler kullandığını öne sürdü.

Sözcü Motuzyanyk, Rus donanmasının öncü gemilerinden Moskva’yı kaybetmesinin önemine vurgu yaptı ancak Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev’de bir füze fabrikasını vurduğu iddialarına yanıt vermedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında dehşet! Defalarca bıçakladı... Geçmişindeki dikkat çeken detaySokak ortasında dehşet! Defalarca bıçakladı... Geçmişindeki dikkat çeken detay
Sığınmacılarla ilgili İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten açıklama: Sosyal medya hesapları takibe alındıSığınmacılarla ilgili İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten açıklama: Sosyal medya hesapları takibe alındı
Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu! Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklar

Merkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklar

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

Sığınmacılarla ilgili İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten açıklama: Sosyal medya hesapları takibe alındı

Sığınmacılarla ilgili İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten açıklama: Sosyal medya hesapları takibe alındı

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

Yolu 20 dakika kısaltacak! Tarih verildi

Yolu 20 dakika kısaltacak! Tarih verildi

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Erkek arkadaşının kıyafetinde buldu! Aldatıldığını anladı

Erkek arkadaşının kıyafetinde buldu! Aldatıldığını anladı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.