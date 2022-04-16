Rusya: ‘‘Kiev’de Füze Fabrikasını Vurduk’’

Rus donanmasının önemli gemilerinden birinin vurularak batırılmasının ardından, Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki füze fabrikasını vurduğunu açıkladı. Fabrikanın Ukrayna’ya ait füzeler ürettiği, füze onarımı yaptığı ve bunlar arasında gemisavar füzelerin de olduğu belirtildi.

Ukrayna, Rusya donanmasına ait Moskva adlı geminin kıyıdan fırlatılan füze saldırısıyla vurulduğunu açıklamıştı. Moskova ise gemiyi Ukrayna’nın vurduğu iddiasını kabul etmemiş, geminin mühimmat patlaması sonucu meydana gelen bir yangının ardından fırtınalı sularda battığını bildirmişti. Moskova 500’den fazla denizcinin gemiden tahliye edildiğini kaydetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna hükümeti tarafından Rus topraklarına düzenlenen saldırı ve sabotaj eylemlerine yanıt olarak Kiev'deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısının ve ölçeğinin artacağı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca ülkenin güneyindeki Mariupol kentindeki Illich Demir Çelik Fabrikası’nı ele geçirdiğini bildirdi. Ancak bu bilgi henüz Reuters haber ajansı tarafından doğrulanamadı. Rus kuşatması altındaki Mariupol kenti Ukrayna’da savaşın bedelini en ağır ödeyen yerlerden. Kentteki çatışmalar insani krize neden olurken çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.

Öte yandan Azovstal adlı bir diğer büyük çelik fabrikasında Ukrayna güçlerinin direndiği sanılıyor.

‘‘Rus köyleri Ukrayna saldırısına hedef oluyor’’

Moskova ayrıca sınıra yakın Belgorod bölgesindeki Rus köylerinin Ukrayna bombardımanına hedef olduğunu belirtti. Rusya'nın işgali için önemli bir hazırlık sahası olan bölgeye yönelik saldırılarla ilgili iddia Reuters tarafından doğrulanamadı.

Ukrayna ise Rusya’nın Mariupol’un kuzeyindeki Popasna ve Rubizhne kasabalarına düzenlediği saldırıları püskürttüğünü açıkladı. Bu bilgiler de doğrulanamadı.

Moskova, Kiev’deki saldırısının direnişle karşılaşmasının ardından buradan birliklerini çekmiş ve savaşta ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine odaklanacağını bildirmişti. Rusya’nın buraya yeni birlikler göndermesi büyük bir operasyona hazırlık yapıyor olabileceği yorumlarına neden olmuştu.

Moskova, Mariupol kentinin tamamını yakında ele geçirmeyi beklediğini bildirdi. Mariupol’un düşmesi durumunda bu, Rusya’nın savaşta ele geçirdiği ilk büyük kent olacak.

‘‘Rusya ilk kez uzun menzilli füze kullandı’’

Ukrayna, Rusya’nın Mariupol’daki işgalini kırmaya çalıştığını, çatışmaların Illich Demir Çelik Fabrikası ve liman civarında yoğunlaştığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Mariupol’daki durumun zorluğunu koruduğunu, çatışmaların devam ettiğini, Rus ordusunun ek birliklerle şehri bombalamayı sürdürdüğünü, ancak Rusya’nın hala şehri tamamen ele geçirmeyi başaramadığını kaydetti.

Motuzyanyk, Rusya’nın Mariupol’a saldırmak için 24 Şubat’ta Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana ilk kez uzun menzilli füzeler kullandığını öne sürdü.

Sözcü Motuzyanyk, Rus donanmasının öncü gemilerinden Moskva’yı kaybetmesinin önemine vurgu yaptı ancak Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev’de bir füze fabrikasını vurduğu iddialarına yanıt vermedi.

