Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi

Rusya, haftalar sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

Moskova yönetimi, saldırıda Avrupa tarafından tedarik edilen tankların tutulduğu alanın hedef alındığını iddia ederken, Ukrayna ise roketlerin hiçbir tankın yer almadığı tren onarım tesisini vurduğunu söyledi.

Saldırının ardından şehrin üzerinde siyah dumanlar yükseldiği görüldü. Saldırıda en az bir kişinin zarar gördüğü belirtiliyor.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın kuzeyindeki Donbas bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte başkent Kiev büyük ölçüde saldırılardan kurtulmuştu.

Kentte hayat yavaş yavaş normale dönerken, barlar ve kafeler yeniden açıldı ve halk da sokaklara dönmeye başladı.

Ancak Cumartesi günkü saldırıyla birlikte bu görüntü ortadan kalktı.

Rus seyir füzeleri, kentin doğusundaki iki bölgeyi hedef aldı. Sosyal medyada patlamaları gösteren bazı videolar da paylaşıldı.

Füzelerin hedef aldığı bölgelerden birinde hayat normal akışında devam etti. Hedef alınan fabrika mühürlendi ancak etrafındaki işletmeler işlerine devam etti; belediye otobüsleri de bölgede yolcu indirmeyi sürdürdü.

Moskova'nın iddiasına göre saldırıda, Avrupa'nın gönderdiği tanklar ve zırhlı araçların tutulduğu alan bombalandı. Kiev bu iddiayı, "açık yük vagonları ile tahıl arabalarının" onarımlarının yapıldığı bir bakım tesisinin hedef alındığı gerekçesiyle reddetti.

Doğuda çatışmalar sürüyor

Luhansk bölgesinde Rusların tam olarak kontrol sağlayamadıkları birkaç bölgeden biri olan Severodonetsk şehrinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Luhansk, Donbas'ı oluşturan iki bölgeden birisi.

BBC'ye konuşan Luhansk bölge valisi Serhiy Haidai, Severodonetsk'te sokak çatışmalarının sürdüğünü ve Ukrayna güçlerinin burayı geri almasının hala mümkün olduğunu söyledi.

Haidai, "Ukraynalılara istikrarlı bir mühimmat tedarik edilmesi halinde Ruslar, şehri ellerinde tutamayacaklarını anlıyor" dedi.

Severodonetsk, Ukrayna'nın kontrolü altında kalan Lysychansk şehrinden geçen nehrin karşısında yer alıyor. Haidai, Lysychansk'ın oldukça stratejik bir değere sahip olduğunu söyledi:

"Lysychansk tepede olduğu için çok daha önemli. Ordunun savunması ve saldırması daha kolay."

Öte yandan Ukrayna birlikleri, ABD'nin vadettiği gelişmiş roket sistemlerinin yakında gelmesini umut ederken, ibrenin de lehlerine çevrileceğini düşünüyor.

Ancak Pazar günü Rus televizyonunda konuşan Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna'ya silah gönderme sözünü tutması halinde "daha önce saldırmadıkları yeni hedefleri" vuracağını söyledi.

Putin'in bu sözlerle ne demek istediği net değil. Ama büyük olasılıkla Kiev için, geçen gece yaşananların benzerlerini daha sık yaşaması anlamına gelebilir.