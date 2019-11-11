HABER

Rusya-Kırım arasında ilk tren seferleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu’ndan Kırım’a ilk tren seferi gerçekleştirildi.

Rusya Federasyonu’ndan Kırım’a ilk tren seferi gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören seferde rekor bilet satışı gerçekleştirildi.
Rusya Federasyonu tarafından alınan kararla Kırım’ın Simferopol şehrine tren seferleri başladı. Şimdilik pilot şehirler olarak sadece Moskova’dan ve Petersburg’dan Kırım’a tren bileti alınabilecek. Zaman içerisinde Rusya’nın farklı bölgelerinden de Kırım’a tren seferlerinin başlatılması bekleniyor.
Demiryolu yetkililerince yapılan açıklamada, seferlerin başlamasıyla şimdiye kadar 12 bin biletin satıldığı duyuruldu. Kırım’a Petersburg’dan gitmek isteyenleri 43,5, Moskova’dan gitmek isteyenleri ise 33 saatlik bir yolculuk bekliyor.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Sır olay! Günlerdir her yerde aranıyorSır olay! Günlerdir her yerde aranıyor
‘Beyaz Miğferler’ Destekçisi İngiliz İstanbul’da Ölü Bulundu‘Beyaz Miğferler’ Destekçisi İngiliz İstanbul’da Ölü Bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

Sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Komandolar, teröristlerin saldırı planını engelledi!

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.