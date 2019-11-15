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Rusya Kırım’da S-400’ler ile tatbikat yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:59 | Son Güncelleme

Rusya Kırım’da S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi.Rusya, 2015 yılında Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’da hava savunma sistemleri ile tatbikat yaptı.

Rusya Kırım’da S-400’ler ile tatbikat yaptı

Rusya Kırım’da S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi.
Rusya, 2015 yılında Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’da hava savunma sistemleri ile tatbikat yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırım yarımadasında S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri ile yapılan tatbikatta temsili olarak yarımadaya gerçekleştirilen saldırıların bertaraf edildiği ve saldırı unsurlarının imha edildiği belirtildi. Açıklamada, Pantsir-S hava savunma sistemleri ile saldırı gerçekleştiren unsurların tespit edilerek hedefin imha edildiği, S-400’lerle ise ağır saldırı unsurlarının tespit edilerek yok edildiği ifade edildi. Ayrıca gerçekleştirilen tatbikatta hava savunma sistemlerinin roketleri yerine elektronik roketler kullanılarak hedeflerin bu yolla temsilen imha edildiği bildirildi.

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