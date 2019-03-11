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"Rusya Kırım'daki askeri birliklerini güçlendirdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: - "Kırım'daki askeri birlik Yarımada'nın korunmasını ve Rusya'nın Karadeniz'deki çıkarlarını sağlamak üzere güçlendirildi"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırım'da Rus askeri birliklerin güçlendirildiğini bildirdi.

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada Rus ordusunun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Şoygu, "Kırım'daki askeri birlik, Yarımada'nın korunmasını ve Rusya'nın Karadeniz'deki çıkarlarını sağlamak üzere güçlendirildi." dedi.

Rus ordusuna 2012'den bu yana 200'den fazla kıtalararası balistik füze alındığını kaydeden Şoygu, "Son 6 yılda Rus ordusu 109 kıtalararası 'Yars', 108 denizaltı balistik füzesi aldı." diye konuştu.

Ayrıca Şoygu, Rus ordusunun Suriye'de toplam 316 yeni tür silahı denediğini de dile getirdi.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

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