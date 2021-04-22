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Rusya Kırım'daki askerlerini geri çekiyor

22.04.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna krizinde Batı dünyasına güç gösterisi olarak değerlendirilen Kırım'daki tatbikatın sona erdiğini ve bölgeye konuşlandırılan askerlerin geri çekileceğini açıkladı.

Rusya Kırım'daki askerlerini geri çekiyor

Rusya, Kırım'da düzenlediği dev askeri tatbikatın sona erdiğini ve askerlerin bölgeden geri çekileceğini bildirdi. Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ani durumlara hazırlığı ölçen tatbikatın hedeflerine başarıyla ulaştığını belirterek Batı ve Güney askeri bölgelerinde yürütülen tatbikata katılan askerlerin kalıcı üslerine geri dönmeleri talimatı verdiğini açıkladı.

Askerlerin geri çekilme işlemlerinin 1 Mayıs'a kadar tamamlanacağını kaydeden Şoygu, Batı askeri bölgesindeki ağır silahların ise, bu yıl yapılacak diğer büyük tatbikatta kullanılmak üzere bölgede bırakılacağını söyledi.

Rus resmi verilerine göre 60'ı aşkın savaş gemisi, yaklaşık 200 savaş uçağı, bin 200 kadar askeri taşıt ve on binden fazla askerin katıldığı tatbikat, Ukrayna konusunda Batı ile gerilimin tırmandığı dönemde Rusya'nın güç gösterisi olarak değerlendirilmişti. Rusya, 2014'te Ukrayna'ya bağlı Kırım'da düzenlediği referandum sonrasında yarımadayı ilhak etmişti.

Batı ile Ukrayna gerginliği

Rusya'nın Ukrayna yakınına asker yığması, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerinin arttığı bir döneme denk gelmiş ve Batı ülkeleri Rusya'yı bölgeye konuşlandırdığı askerleri geri çekmeye çağırmıştı. Rusya ise asker yığınağı ile ilgili endişelerin dayanağının bulunmadığını ve kimseye tehdit oluşturmadıklarını savunarak Rus toprakları üzerinde istediği yere asker konuşlandırabileceğini açıklamıştı.

Ancak Rusya aynı zamanda Ukrayna'yı ülkenin doğusunda kontrolü geri almak için askeri güce başvurmaması konusunda sert bir şekilde uyararak aksi takdirde bölgedeki sivilleri korumak üzere müdahale etmek zorunda kalabileceği mesajı da vermişti. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı milisler kontrolü elinde bulunduruyor.

AP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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