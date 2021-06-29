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Rusya Kırım’daki Hava Savunma Sistemini Test Etti

29.06.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Karadeniz filosunun hazırlık testlerinde Su-24M bombardıman uçaklarıyla, S-400 ve Pantsir füze sistemleri dahil olmak üzere yaklaşık 20 savaş uçağı ve helikopteri konuşlandırdığı açıklandı

Rusya Kırım’daki Hava Savunma Sistemini Test Etti

Ukrayna ve NATO ülkeleri Karadeniz’de tatbikat yaparken Rus haber ajansı Interfax’a göre Rusya da 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’daki hava savunma sistemlerini test etti.

NATO ülkeleri ve müttefiklerin yürüttüğü ‘‘Deniz Meltemi’’ (Sea Breeze) tatbikatı NATO ve Moskova arasında geçen hafta yaşanan gerilimin ardından Pazartesi günü başlamıştı.

Rusya geçen hafta Karadeniz’de Kırım açıklarındaki bir İngiliz donanma gemisine uyarı ateşi açtığını ve geminin rotasına bomba yerleştirdiğini öne sürmüştü. İngiltere Rusya’nın uyarı ateşi ve bomba iddiasını yalanlamıştı.

Interfax, Rusya'nın Karadeniz filosunun hazırlık testlerinde Su-24M bombardıman uçaklarıyla, S-400 ve Pantsir yerden havaya füze sistemleri dahil olmak üzere yaklaşık 20 savaş uçağı ve helikopteri konuşlandırdığını bildirdi.

Interfax, Rus Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi’nin ‘‘Karadeniz filosu NATO gemilerinin ve Deniz Meltemi tatbikatında yer alan diğer ülkelerin eylemlerini gözlemlemek için bir dizi faaliyette bulunduğu açıklamasına yer verdi.

Moskova, Deniz Meltemi tatbikatı başlamadan tatbikatın iptal edilmesi çağrısı yapmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise ulusal güvenliği koruma gerekliliği doğarsa karşılık vereceğini bildirmişti.

İki hafta sürecek olan Deniz Meltemi 2021 tatbikatına NATO ülkeleri ve müttefiklerinden 5 bin askeri personelle 30 gemi ve 40 uçak katılıyor. ABD füze destroyeri USS Ross ve ABD donanması da tatbikatta yer alıyor.

Rusya geçen hafta ABD ve İngiltere’yi Karadeniz’e donanma gemileri göndererek gerilimi arttırmama çağrısı yapmış, askeri gücün dahil olduğu gerekli tüm araçlarla sınırlarını koruyacağını bildirmişti.

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