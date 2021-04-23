HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya Kırım'dan askerlerini geri çekmeye başladı

Rusya Kırım'dan askerlerini geri çekmeye başladı

23.04.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da 10 binden fazla askerin katıldığı tatbikatın ardından, askerleri üslerine dönmeye başladığını açıkladı.

Rusya Kırım'dan askerlerini geri çekmeye başladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Kırım'da düzenlenen askeri tatbikatın sona erdiğini açıklamasının ardından bölgede konuşlu askerler geri çekilmeye başladı. Rus Interfax ajansının Savunma Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, tatbikata katılan askerlerin üslerine geri dönmeye başladığı belirtildi. Savunma Bakanlığının açıklamasında, askeri teçhizatın da demir, deniz ve havayoluyla üslere geri götürüleceği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu Perşembe günü yaptığı açıklamada Kırım'daki tatbikatın sona erdiğini, askerlere üslerine geri dönmeleri talimatı verdiğini, geri çekilmenin cuma günü başlayacağını bildirmişti. Şoygu, Karadeniz kıyısına yakın Opuk eğitim sahasındaki askerler ile silah ve teçhizatın gemilere yüklenmesinin ardından, gemilerin harekete hazır hale geleceğini belirtmişti.

Rus resmi verilerine göre tatbikata 60'ı aşkın savaş gemisi, yaklaşık 200 savaş uçağı, bin 200 kadar askeri taşıt ve 10 binden fazla askerin katıldı. Ukrayna konusunda Batı ile gerilimin tırmandığı dönemde Rusya'nın Kırım'da dev tatbikat yapması güç gösterisi olarak değerlendirilmişti. Rusya, 2014'te Ukrayna'ya bağlı Kırım'da düzenlediği referandum sonrasında yarımadayı ilhak etmişti.

Batı ile Ukrayna gerginliği

Rusya'nın Ukrayna yakınına asker yığması, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerinin arttığı bir döneme denk gelmiş ve Batı ülkeleri Rusya'yı bölgeye konuşlandırdığı askerleri geri çekmeye çağırmıştı. Rusya ise asker yığınağı ile ilgili endişelerin dayanağının bulunmadığını ve kimseye tehdit oluşturmadıklarını savunarak Rus toprakları üzerinde istediği yere asker konuşlandırabileceğini açıklamıştı.

Ancak Rusya aynı zamanda Ukrayna'yı ülkenin doğusunda kontrolü geri almak için askeri güce başvurmaması konusunda sert bir şekilde uyararak aksi takdirde bölgedeki sivilleri korumak üzere müdahale etmek zorunda kalabileceği mesajı da vermişti. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı milisler kontrolü elinde bulunduruyor.

dpa,DW/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Nefes kesen anlar! Herkes şaşkınlıkla izlediNefes kesen anlar! Herkes şaşkınlıkla izledi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Çok sayıda ilde Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Kardeşim bizi de vurup gitti!

Kardeşim bizi de vurup gitti!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.