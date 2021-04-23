Rusya Kırım'dan askerlerini geri çekmeye başladı

Rus resmi verilerine göre tatbikata 60'ı aşkın savaş gemisi, yaklaşık 200 savaş uçağı, bin 200 kadar askeri taşıt ve 10 binden fazla askerin katıldı. Ukrayna konusunda Batı ile gerilimin tırmandığı dönemde Rusya'nın Kırım'da dev tatbikat yapması güç gösterisi olarak değerlendirilmişti. Rusya, 2014'te Ukrayna'ya bağlı Kırım'da düzenlediği referandum sonrasında yarımadayı ilhak etmişti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu Perşembe günü yaptığı açıklamada Kırım'daki tatbikatın sona erdiğini, askerlere üslerine geri dönmeleri talimatı verdiğini, geri çekilmenin cuma günü başlayacağını bildirmişti. Şoygu, Karadeniz kıyısına yakın Opuk eğitim sahasındaki askerler ile silah ve teçhizatın gemilere yüklenmesinin ardından, gemilerin harekete hazır hale geleceğini belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Kırım'da düzenlenen askeri tatbikatın sona erdiğini açıklamasının ardından bölgede konuşlu askerler geri çekilmeye başladı. Rus Interfax ajansının Savunma Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, tatbikata katılan askerlerin üslerine geri dönmeye başladığı belirtildi. Savunma Bakanlığının açıklamasında, askeri teçhizatın da demir, deniz ve havayoluyla üslere geri götürüleceği kaydedildi.

Batı ile Ukrayna gerginliği

Rusya'nın Ukrayna yakınına asker yığması, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerinin arttığı bir döneme denk gelmiş ve Batı ülkeleri Rusya'yı bölgeye konuşlandırdığı askerleri geri çekmeye çağırmıştı. Rusya ise asker yığınağı ile ilgili endişelerin dayanağının bulunmadığını ve kimseye tehdit oluşturmadıklarını savunarak Rus toprakları üzerinde istediği yere asker konuşlandırabileceğini açıklamıştı.

Ancak Rusya aynı zamanda Ukrayna'yı ülkenin doğusunda kontrolü geri almak için askeri güce başvurmaması konusunda sert bir şekilde uyararak aksi takdirde bölgedeki sivilleri korumak üzere müdahale etmek zorunda kalabileceği mesajı da vermişti. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı milisler kontrolü elinde bulunduruyor.

dpa,DW/JD,TY

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