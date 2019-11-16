Rusya kış sezonuna girmeyi erteledi

Tüm dünyada yaşanan mevsim değişikliği Rusya’yı da etkilerken kayak merkezlerinin açılış tarihi 1 Aralık’a ertelendi.

Dünyanın kış mevsiminin en yoğun yaşandığı ülkelerden olan Rusya’da bu yıl sezon bir türlü açılamadı. Rusya’nın orta ve güney kısımlarında Kasım ayının başlarında ve ortalarında başlayan kış sezonu bu yıl bir türlü başlayamadı. Rusya’da önceki yıllarda gerçekleşen kış olimpiyatlarının gerçekleştiği Soçi kentinin Adler kasabasındaki Gasprom ve Krasnaya Poliyana kayak merkezlerinde kar yağışı gerçekleşmemesi nedeniyle sezon açılamadı. Soçi’de hava sıcaklıkları hala 20 derecenin üzerindeyken Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev gazetecilere yaptığı açıklamada kış sezonunun açılışının 1 Aralık olarak planlandığı ve buna göre çalışmaların yapıldığını söyledi.

Vali Kondratyev yinede kış sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu söylerken tatil dönemlerinde kayak merkezlerinin doluluk oranlarının yüzde 90 ile 100 arasında konaklamalı turist beklediklerinin ise 365 bin kişi olarak gerçekleşeceğini savundu.

