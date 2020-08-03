Rusya koronavirüs aşısının üretimine başlayacağını duyurdu

Fakat, DSÖ iyimser olunmaması gerektiği görüşünde.Rusya, koronavirüs aşısının seri üretimine gelecek ay başlamayı planladığını ve gelecek yıla kadar her ay "birkaç milyon" doz üreteceğini duyurdu. Rusya, çeşitli aşı türlerini denemeye devam ediyor. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nde denenen bir türde ilerleme kaydedildiği açıklandı. "Eylülde seri üretime geçebileceğimize inanıyoruz” Rusya Sanayi Bakanı Denis Manturov, resmi haber ajansı TASS'a verdiği röportajda "Eylülde seri üretime geçebileceğimize inanıyoruz" dedi. "Ayda birkaç yüz bin doz olarak planlanan üretim hacmimizi, gelecek yılın başına kadar birkaç milyona kadar artırabileceğiz" diyen Manturov, Rusya’da üç ayrı merkezde üretim teknolojilerinin hazırlandığını belirtti. Aşı denemelerini finanse eden Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, aşının resmi tescilinin 10 gün içinde alınmasını beklediğini duyurdu ve "Eğer bu 10 gün içinde başarılırsa, tescillenen ilk koronavirüs aşısı olacak ve sadece ABD'nin değil, diğer ülkelerin de önüne geçmiş olacağız" dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko, geçen cumartesi günü Sibirya merkezli Vektor laboratuvarında geliştirilmiş bir diğer aşının şu an klinik deney aşamasında olduğunu ve iki ay içinde insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını duyurdu. Gamaleya Enstitüsü'nde denenen aşı, Çin'de de deneme aşamasında olan koronavirüs aşısıyla aynı teknolojiyle, adenovirüs kullanılarak yapılıyor. Devlet destekli Gamaleya Enstitüsü daha önce aşının insanlar üzerinde denenme sürecinin aceleye getirildiği konusunda eleştirilere maruz kalmıştı. Mehnikov Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Vitali Zverev, aşının tescili için çok erken olduğu görüşünde: "Kontrolleri çok iyi yapılmamış bir aşının, tescillenmemesi gerekir. Pandeminin başından beri geliştirilmeye başlanmış olan bir aşının güvenirliğinden bahsetmek imkansız." "Her şeyi üretebilirsiniz, ama kim satın alacak?" diyen Zverev, Rusya’da aşıyı üretmesi beklenen üç firmanın iyi bilinen ilaç firmaları olduğunu fakat "normalde aşı üretmediklerini" sözlerine ekledi.