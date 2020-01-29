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Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:36 | Son Güncelleme

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırıyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Golikova, düzenlediği basın toplantısında, "31 Ocak gece 12.00'den itibaren tren seferlerini sınırlandırıyoruz. Trenler, Moskova-Pekin ve Pekin-Moskova güzergahında hareket edecek." dedi.

Yahudi Özerk Bölgesi'nin yanı sıra Amur, Habarovsk, Primorsk, Transbaykal bölgelerindeki Çin ile sınır kapılarının kapatıldığını hatırlatan Golikova, bu kapıları kapalı tutma süresini uzattıklarını ifade etti.

Rus Ural Havayolları, daha önce yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'nın Ekaterinburg ve Tümen kentlerinden Çin'in turistik merkezlerinden biri olan Hainan adasına uçak seferlerini durdurma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs Rusya tren seferlerin sınırlandırılması

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