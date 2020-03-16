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Rusya koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2020 21:50 | Son Güncelleme

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı.

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı

Hükumetin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

"TRANSİT GEÇİŞLERİ KAPSAMIYOR"

Yasağın 18 Mart-1 Mayıs arasında uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Rusya'ya girişte getirilen kısıtlamalar, kalıcı oturum sahiplerini, diplomatik görevlileri, uçak ve gemi mürettebatını ve Rus havalimanlarından transit geçişleri kapsamıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yasağın, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda alındığını vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya koronavirüs Kovid-19

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