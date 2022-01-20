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Rusya Krizi Temaslarını Sürdüren Blinken Almanya'da

20.01.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya krizini görüşmek üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. Blinken dün de Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarda bulunmuştu

Rusya Krizi Temaslarını Sürdüren Blinken Almanya'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya krizini görüşmek üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. Blinken dün de Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarda bulunmuştu.

Rusya’nın olası bir Ukrayna operasyonunu önlemek adına diplomatik girişimler hız kazanırken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, müttefik ülkelerle konuyu müzakere etmeyi sürdürüyor. Almanya, Fransa ve İngiliz mevkidaşlarıyla konuya ilişkin temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı yarın da İsviçre’nin Cenevre şehrinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la biraraya gelecek.

Üst düzey bir dışişleri bakanlığı yetkilisi, ABD Dışişleri Bakanı’nın Rusya ve Ukrayna krizine ilişkin önemli mesajlar içeren bir konuşma yapacağını söyledi.

Blinken’ın konuşmasında, Rusya’nın eylemleriyle Moskova’nın Sovyet imparatorluğu kurma çabalarının nerede son bulacağı sorusunu gündeme getirmesi ve Washington’un halen daha soruna diplomatk bir çözüm bulunabileceğine inandığını anlatması bekleniyor.

ABD ve Rusya arasında soruna ilişkin olarak geçtiğimiz hafta yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkmamıştı.

Almanya’nın Rusya’yla arasındaki Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı, Rusya’ya uygulanacak olası yaptırımlar arasında önemli bir yer tutuyor. Almanya geçtiğimiz hafta, Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon düzenlemesi halinde hattın kullanıma açılmayabileceğine dair sinyaller verdi.

Tüm bu girişimler ve görüşmelerin paralelinde Rusya’ysa halen daha ABD ve batılı ülkelerden talep ettiği güvenlik garantilerine yanıt beklediğini dile getiriyor.

Rusya’nın Belarus’la ortak tatbikat gerekçesiyle bu ülkeye askeri personel ve mühimmat göndermesi de olası bir Ukrayna operasyonuna yönelik kaygıların daha da artmasına neden oldu. Bu durum Rusya’nın Ukrayna’ya Kuzey, doğu ve güneyden operasyon düzenleyebileceğini iddialarını gündeme getirdi.

Rusya, Ukrayna’nın olası NATO üyeliğinden rahatsız olduğunu ve buna şiddetle karşı çıktığını dile getiriyor. Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyelikleri 2008 yılından bu yana bekletiliyor.

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