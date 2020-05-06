Rusya Kültür Bakanı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgını ile boğuşan ve bilançonun her gün daha da ağırlaştığı Rusya'dan son dakika haberi geldi. Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın koronavirüse (COVID-19) yakalandığı bildirildi.

RUSYA'DA SON DURUM

Ülkede yeni vaka sayısı üst üste dördüncü güne girilirken 10 binin üzerinde çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 3 Mayıs'ta 10 bin 633, 4 Mayıs'ta 10 bin 581 ve dün 10 bin 102 olan günlük vaka sayısı, son 24 saatte 10 bin 559 olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 155 bin 370'ten 165 bin 929'a yükseldi. Son artışlarla birlikte yedinci sıraya yerleşen Rusya toplam vaka sayılarında Almanya ve Fransa'ya çok yaklaştı.

Son 24 saatte 86 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının ise 1537'ye yükseldiğini açıkladı.

