Rusya, küresel ısınmanın 'avantajlarından yararlanacak'

Rusya, ekonomi ve nüfusunu iklim değişikliğine uyumlu hale getirmeye yönelik bir eylem planı açıkladı. 30 maddelik plan, sıcaklık artışının "avantajlarından yararlanmayı" da içeriyor.

Hükümetin internet sitesinde hafta sonunda yayımlanan eylem planında iklim değişikliğinin Rusya'nın sosyoekonomik kalkınması, insan yaşamı, sağlık ve sanayisinde ciddi bir etki yarattığı kabul ediliyor.

Planın iki yıllık ilk aşaması, yeni barajlar inşa edilmesini, kuraklığa dayanıklı ürünlere geçilmesini, bir felaket durumunda aşı ve tahliye operasyonları için hazırlık yapılmasını öngörüyor. Planda, iklim değişikliğinin kamu sağlığına risk oluşturduğu, donmuş toprak tabakalarını tehdit ettiği, doğal felaket ve enfeksiyon olasılığını artırdığı belirtiliyor ve küresel ısınma nedeniyle bazı canlı türlerinin yok olabileceği vurgulanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel ısınmaya insan faaliyetlerinin neden olduğu tezini reddediyor.

'Enerji tüketimi azalacak, tarım arazileri genişleyecek'

İklim değişikliğinin olası "olumlu" etkileri arasında soğuk bölgelerde enerji tüketiminin azalması, tarıma elverişli alanların genişlemesi ve Kuzey Buz Denizi'nde seyrüsefer imkanlarının artması sayılıyor.