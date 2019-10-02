Rusya Kuzey Kore Arasında Balıkçı Tekneleri Gerginliği

Rusya sahil güvenlik güçleri Kuzey Kore’ye ait bir balıkçı teknesine ateş açtı ve teknenin 21 kişilik mürettebatını gözaltına aldı. Olayın Japon Denizi’nde yaşandığı ifade edildi. Konuya ilişkin açıklama Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri tarafından yapıldı.

Interfax Haber Ajansı’na yapılan açıklamada olayda 5 kişinin yaralandığı balıkçı teknesinin de alev aldığı belirtildi. Geride bıraktığımız hafta içerisinde de Rus güvenlik güçlerinin yaptıkları operasyonlarla teknelerde yasadışı avlanmaya karşı ekipmanlara el koydukları açıklanmıştı.

Bu son bir hafta içerisinde yaşanan 4. benzer olay oldu. Geçtiğimiz hafta da Rusya, Kuzey Kore’ye ait 3 farklı tekneye el koymuş ve 200’den fazla kişilik mürettebatı gözaltına almıştı.

Rus sahil güvenlik güçlerinin geçtğimiz hafta da Kuzey Kore balıkçı tenkelerine ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

Son olaylar Pyongyang’la Moskova arasında tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

