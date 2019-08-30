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Rusya, Kuzey Kutbu'nda bir öğrencinin keşfettiği beş adayı topraklarına kattı

30.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Rusya donanması, üç yıl önce Marina Migunova adlı bir deniz kuvvetleri akademisi öğrencisinin uydu fotoğraflarını incelerken bulduğu Kuzey Kutup Okyanusu'ndaki beş küçük adada keşif yaptı.

Rusya, Kuzey Kutbu'nda bir öğrencinin keşfettiği beş adayı topraklarına kattı

Boyutları 900 metre kare (bir futbol sahasının sekizde biri) ile 54,500 metre kare (yaklaşık 7.5 futbol sahası) arasında değişen ve buzulların erimesi sonucu ortaya çıkan adacıklar resmen Rusya haritasına dahil edildi.

Marina Migunova Vilka adıyla bilinen Nansen Buzulu'nun altında kalan ve Novaya Zemliya takımadalarının parçası olan Vize Koyu'ndaki adaların varlığını St Petersburg'daki Amiral Makarov Akademisi'nde öğrenciyken 2016'da keşfetmişti.

Daha sonra onur diplomasıyla ödüllendirilen ve bugün Kuzey Filosu'nda oşinografi mühendisi olarak çalışan Migunova 27 Ağustos'ta bir donanma ekibiyle bu adalara gitti.

Adalardan birinde yapılan kurgana keşifle ilgili bir not ve içinde fotoğrafları olan bir CD bırakıldı.

Küresel ısınma sonucu Kuzey Kutbu'nda buzulların erimesi nedeniyle, haritalar sürekli güncelleniyor.

Rus yetkililer, Novaya Zemliya ve Franz Josef Land arasındaki bölgede 2015-2018 yılları arasında toplam 30 ada, burun ve koy keşfedildiğini söylüyor.

Soğuk Savaş döneminde Rusya, Vize Koyu'nda hidrojen bombası denemeleri yapmıştı.

Tarihte patlatılan en büyük nükleer bomba olan Çar Bombası da burada denenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Kuzey Kutbu ada öğrenci keşif

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