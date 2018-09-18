HABER

Rusya: Füzeler Fransa'ya ait fırkateynden ateşlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 02:12 | Son Güncelleme

Rus ordusu, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden, füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Rusya: Füzeler Fransa'ya ait fırkateynden ateşlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de bulunan hava sistemlerinin Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir gemiden birkaç füzenin ateşlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Suriye ordusu kaynakları, Lazkiye'ye yönelik olarak füze saldırısının düzenlendiğini duyurmuştu. Suriye basınından kaynaklar, saldırının denizden gerçekleşmiş olabileceğini vurgulamıştı.

RUS UÇAĞI RADARDAN ÇIKTI

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus uçağının 14 mürettebatıyla birlikte hava sistemlerinin radarlarının kontrolünden çıktığını duyurmuştu.

PARTNERTürkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018Türkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018
Rus uçağı, Hmeymim yakınlarında radardan çıktıRus uçağı, Hmeymim yakınlarında radardan çıktı
ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorumABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye Lazkiye füze saldırısı Fransa

En Çok Okunan Haberler

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi daha

ABD'den Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi daha

Rus askeri uçağı Akdeniz'de radardan çıktı

Rus askeri uçağı Akdeniz'de radardan çıktı

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.