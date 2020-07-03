Rusya Libya büyükelçiliğini yeniden açıyor

Libya'daki sorunların müzakere masasında çözülebileceğini vurgulayan Lavrov ateşkes çağrısını yineledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Libya büyükelçiliğini yeniden açmaya karar verdiklerini açıkladı. Halife Hafter'i destekleyen Tobruk hükümetinin meclis başkanıyla Moskova'da görüşen Lavrov, büyükelçilik binasının geçici olarak komşu Tunus'ta bulunacağını kaydetti.

Lavrov, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Libya'da çatışmaların sona erdirilmesi ve siyasi diyaloğa başlanması çağrısını yineleyerek "Libya'daki Rus Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldık. İlk aşamada malahatgüzar Cemşid Boltaev idaresinde olacak. Geçici olarak Tunus'ta kurulacak. Ama şunu vurgulamak istiyorum ki, Rusya'yı Libya topraklarının tamamında temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Rusya, silahlı saldırıya uğrayan Trablus'taki büyükelçiliğini 2013 yılında kapatmış ve diplomatlarını ülkeden tahliye etmişti.

"Sorunlar müzakere masasında çözülebilir"