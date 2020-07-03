HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya Libya büyükelçiliğini yeniden açıyor

Rusya Libya büyükelçiliğini yeniden açıyor

03.07.2020 19:15 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tobruk'taki Libya Temsilciler Meclisinin Başkanı ile Moskova'da bir araya geldi.

Libya'daki sorunların müzakere masasında çözülebileceğini vurgulayan Lavrov ateşkes çağrısını yineledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Libya büyükelçiliğini yeniden açmaya karar verdiklerini açıkladı. Halife Hafter'i destekleyen Tobruk hükümetinin meclis başkanıyla Moskova'da görüşen Lavrov, büyükelçilik binasının geçici olarak komşu Tunus'ta bulunacağını kaydetti.

Lavrov, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Libya'da çatışmaların sona erdirilmesi ve siyasi diyaloğa başlanması çağrısını yineleyerek "Libya'daki Rus Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldık. İlk aşamada malahatgüzar Cemşid Boltaev idaresinde olacak. Geçici olarak Tunus'ta kurulacak. Ama şunu vurgulamak istiyorum ki, Rusya'yı Libya topraklarının tamamında temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Rusya, silahlı saldırıya uğrayan Trablus'taki büyükelçiliğini 2013 yılında kapatmış ve diplomatlarını ülkeden tahliye etmişti.

"Sorunlar müzakere masasında çözülebilir"

Lavrov, Hafter'i destekleyen Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin 6 Haziran'da yaptığı ateşkes çağrısına da atıfta bulunarak, bu tür bir ateşkesin Ocak ayında Berlin'de düzenlenen Uluslararası Libya Konferansında alınan kararlarla uyuştuğunu kaydetti.

"Libya'daki sorunun askeri bir çözüme ihtiyacı olmadığını" belirten Lavrov, tüm görüş ayrılıklarının müzakere masasında siyasi yöntemlerle çözüleileceğini belirtti.

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından 2014'te ikiye bölünen ülkenin doğu ve güneyinde kontrolü Tobruk hükümeti, batıda ise BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti elinde bulunduruyor. Tobruk hükümeti Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusunu destekliyor. Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destek verirken Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye, Katar ve İtalya'nın desteğine sahip.

rtr,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Bilim insanlarından yeni köpek yaşı formül!Bilim insanlarından yeni köpek yaşı formül!
Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

Sakarya'daki patlama sonras Erdoğan'dan ilk açıklama

Sakarya'daki patlama sonras Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti

Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Diğer Haberler
İngiltere'den çok önemli Türkiye kararı

İngiltere'den çok önemli Türkiye kararı

Dünyayı yasa boğan o çocuk konuştu!

Dünyayı yasa boğan o çocuk konuştu!

Bilim insanlarından yeni formül: Köpeğiniz gerçekten kaç yaşında?

Bilim insanlarından yeni köpek yaşı formül!

Bilim insanlarından uyarı: Daha bulaşıcı hale geldi

Bilim insanlarından uyarı: Daha bulaşıcı hale geldi

Çocuk iskeletinin ağzında sikke bulundu!

Çocuk iskeletinin ağzında sikke bulundu!

Bilim insanları nedenini keşfetti!

Bilim insanları nedenini keşfetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.