Rusya dünyayı ayağa kaldıran iddiayı reddetti

Krasov, Rus haber ajansı İnterfaks’a yaptığı açıklamada, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM), Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya’nın Libya’daki şiddetin durmasını desteklediğini ve tüm tarafları müzakere etmeye çağırdığını dile getiren Krasov, "Rusya’nın Libya’ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." ifadesini kullandı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiği ve Moskova'nın Libya kıyılarında hava sahasını kapatabileceği belirtilmişti.

RUSYA'DAN DESTEK

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Libya'nın doğusundaki Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Her iki tarafın da Libya’daki krizi güç yoluyla çözme girişiminin fayda sağlamayacağını ve tüm siyasi güçlerin katılımıyla acilen ülkede yapıcı bir diyalog başlatma ihtiyacı olduğunu vurguladığı aktarılan açıklamada, Lavrov’un 23 Nisan’da Akile Salih’in açıkladığı siyasi çözüm önerisini desteklediği kaydedildi.

