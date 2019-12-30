HABER
  4. Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor

Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:17 | Son Güncelleme

Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’daki çatışmaların durdurulması gerektiğini belirterek, "Çatışmaların durdurulması, siyasi diyaloğun başlatılması için temel koşuldur." dedi.

Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya’daki çatışmalarının durdurulması gerektiğini ifade eden Lavrov, "Çatışmanın durdurulması, siyasi diyaloğun başlatılması için temel koşuldur. Çatışmanın durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve diyaloğun başlatılması Libya halkının menfaatinedir. Libya’daki tarafların, bütün siyasi ve etnik grupların çıkarlarını dikkate alması gerekiyor." diye konuştu.

Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Libya’yı uçuşa yasaklı bölge ilan ettiğini ve NATO’nun bu karara rağmen "Arap Baharı"nı destekleme bahanesiyle Libya’ya saldırdığını kaydetti.

Libya'nın uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin iyi bir fikir olmadığını söyleyen Lavrov, "Böyle bir yasak bölgenin ilan edilmesi halinde, NATO'nun gereken kurallara uyacağından emin değiliz." şeklinde konuştu.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Eskişehir’de kar yağışı (4)Eskişehir’de kar yağışı (4)
Tekirdağ’da şiddetli rüzgar kasıp kavuruyorTekirdağ’da şiddetli rüzgar kasıp kavuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lavrov Libya krizi Rusya Zarif

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren yanıt!

Kayak tutkunlarının yeni rotası: Denizli Kayak Merkezi

İşte kayak tutkunlarının yeni rotası

İstanbul'da fırtına alarmı! Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Ankara’da eşi tarafından öldürülen Deniz Öngür son yolculuğuna uğurlandı! 'Annemi o adamın elinden alamadım'

Acı veda! 'Annemi o adamın elinden alamadım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.