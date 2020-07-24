HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Rusya Libya’da Yanlış Hesap Riskini Arttırıyor”

“Rusya Libya’da Yanlış Hesap Riskini Arttırıyor”

24.07.2020 19:20 | Son Güncelleme

ABD Afrika Komutanlığı, Rusya’nın, Libya’da askeri teçhizat konuşlandırmayı sürdürdüğüne dair yeni kanıtlar sundu ve Moskova’nın Libya faaliyetlerini eleştirdi

“Rusya Libya’da Yanlış Hesap Riskini Arttırıyor”

ABD’nin Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya’nın, özel askeri şirket Wagner aracılığıyla Libya’da askeri teçhizat konuşlandırmayı sürdürdüğünü bildirdi.

AFRICOM, bu yöndeki kanıtların arttığını, havadan çekilen fotoğraflarda Wagner Grubu güçlerinin ve teçhizatın Sirte’de süren çatışmalarda ön saflarda görüntülendiğini kaydetti. Rusya, Libya’daki çatışmalarda uluslararası camianın tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (GNA) değil General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nu (LNA) destekliyor.

AFRICOM’un Harekat Başkanı Tümamiral Bradford Gering, “Rusya, Wagner’e malzeme ve ekipman sağlayarak Libya’da olumlu olmayan bir rol oynamayı sürdürüyor. “Görüntüler inkar etmeyi sürdürenlerin maskelerini düşürmeye devam ediyor” dedi.

Açıklamada Rusya Federasyonu’nun, Libya’daki çatışmalarda ön saflara askeri teçhizat ve paralı askerleri aktif şekilde sağlayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 sayılı kararını ihlal etmeyi sürdürdüğü de yer aldı.

Açıklamada, “AFRICOM’un paylaştığı bir dizi görselde de belgelendiği gibi, ABD Rusya’nın, Libya’da faaliyet gösteren Wagner güçlerine savaş uçakları, askeri zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve askeri malzemeler sağladığı kanısında. Bu durum, Libya’daki durumu daha da karmaşıklaştırıyor, yanlış hesap riskini arttırıyor ve ülkede gereksiz ve sürekli şiddete neden oluyor” denildi.

AFRICOM İstihbarat Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Gregory Hadfield da, “Görüntüler geniş ölçekli Rus müdahalesini yansıtıyor. Libya’daki varlıklarını güçlendirme girişimlerini sürdürüyorlar” diye konuştu.

AFRICOM’un paylaştığı son görüntüler Wagner’e tedarik edilen ekipmanın ne kadar geniş kapsamlı olduğunu ortaya seriyor. AFRICOM’A göre IL-76’lar da dahil olmak üzere Rus askeri kargo uçakları, Wagner’ bağlı paralı askerlere malzeme sevk etmeyi sürdürüyor. SA-22’ler dahil olmak üzere Rus hava savunma sistemi Libya’da mevcut ve bunlar Rusya’ya bağlı Wagner Grubu veya vekilleri tarafından çalıştırılıyor. Paylaşılan görseller ayrıca Wagner hizmet kamyonlarıyla mayına ve askeri tuzaklara dayanıklı Rus zırhlı araçları da gösteriyor.

AFRICOM Harekat Başkanı Gering, “Ekipmanların türü ve hacmi, insani yardım değil, sürdürülen savaş kapasitesine yönelik bir niyet ortaya koyuyor ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu operasyonları desteklediğini işaret ediyor” dedi.

Rus savaş uçakları Libya’da

ABD Afrika Komutanlığı, Mayıs ayında, en az 14 adet Mig-29 ve Su-24 savaş uçağının Rusya’dan Suriye’ye uçtuğunu ve Rus işaretlerinin, uçakların menşeini kamufle etmek için boyandığını bildirmişti. AFRICOM’a göre savaş uçakları daha sonra Birleşmiş Milletler silah ambargosunu ihlal ederek Libya’ya uçmuştu. AFRICOM, bu uçakların hala Libya hava sahasında kullanıldığı kanısında.

AFRICOM daha önce de Wagner’in sivillerin güvenliğini hiçe sayarak başkent Trablus ve çevresindeki sivil alanlara mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdiğine dair fotoğrafları paylaşmıştı.

ABD Afrika Komutanlığı, Rusya’nın Akdeniz’de uzun vadeli nüfuz alanı yaratmak için Wagner Grubu’nu Libya’da nasıl vekil güç olarak kullandığını belgeliyor. AFRICOM Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Albay Nicole Kirschmann da, “Rusya’nın müdahalesi belli… Kremlin bunu her inkar ettiği sefer yalan söylüyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
DMÖ duyurdu! Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısıDMÖ duyurdu! Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı
MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Ayasofya'daki o görüntülere isyan etti

Ayasofya'daki o görüntülere isyan etti

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

İmamoğlu'un dili sürçtü: Aklım İstanbul'da ne yapayım

İmamoğlu'un dili sürçtü: Aklım İstanbul'da ne yapayım

Muharrem İnce Ayasofya’daki ilk namaza katıldı

Muharrem İnce Ayasofya’daki ilk namaza katıldı

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
İran'da Ayasofya yorumu: Yüzyılın en önemli olaylarından

İran'da Ayasofya yorumu: Yüzyılın en önemli olaylarından

Vladimir Putin'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması!

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya açıklaması: Zayıflık göstergesidir

Miçotakis'ten Ayasofya açıklaması: Zayıflık göstergesidir

Dünya Meteoroloji Örgütü duyurdu! Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı

DMÖ duyurdu! Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı

Yolcu uçağı taciz edilmişti! İran'dan açıklama: Hiçbir düşmanca hareketi cevapsız bırakmayız

İran: Hiçbir düşmanca hareketi cevapsız bırakmayız

Vietnam vahşi hayvan ticaretini yasakladı

Ve satışı yasaklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.