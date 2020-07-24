“Rusya Libya’da Yanlış Hesap Riskini Arttırıyor”

ABD’nin Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya’nın, özel askeri şirket Wagner aracılığıyla Libya’da askeri teçhizat konuşlandırmayı sürdürdüğünü bildirdi. AFRICOM, bu yöndeki kanıtların arttığını, havadan çekilen fotoğraflarda Wagner Grubu güçlerinin ve teçhizatın Sirte’de süren çatışmalarda ön saflarda görüntülendiğini kaydetti. Rusya, Libya’daki çatışmalarda uluslararası camianın tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (GNA) değil General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nu (LNA) destekliyor. AFRICOM’un Harekat Başkanı Tümamiral Bradford Gering, “Rusya, Wagner’e malzeme ve ekipman sağlayarak Libya’da olumlu olmayan bir rol oynamayı sürdürüyor. “Görüntüler inkar etmeyi sürdürenlerin maskelerini düşürmeye devam ediyor” dedi. Açıklamada Rusya Federasyonu’nun, Libya’daki çatışmalarda ön saflara askeri teçhizat ve paralı askerleri aktif şekilde sağlayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 sayılı kararını ihlal etmeyi sürdürdüğü de yer aldı. Açıklamada, “AFRICOM’un paylaştığı bir dizi görselde de belgelendiği gibi, ABD Rusya’nın, Libya’da faaliyet gösteren Wagner güçlerine savaş uçakları, askeri zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve askeri malzemeler sağladığı kanısında. Bu durum, Libya’daki durumu daha da karmaşıklaştırıyor, yanlış hesap riskini arttırıyor ve ülkede gereksiz ve sürekli şiddete neden oluyor” denildi.

AFRICOM İstihbarat Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Gregory Hadfield da, “Görüntüler geniş ölçekli Rus müdahalesini yansıtıyor. Libya’daki varlıklarını güçlendirme girişimlerini sürdürüyorlar” diye konuştu. AFRICOM’un paylaştığı son görüntüler Wagner’e tedarik edilen ekipmanın ne kadar geniş kapsamlı olduğunu ortaya seriyor. AFRICOM’A göre IL-76’lar da dahil olmak üzere Rus askeri kargo uçakları, Wagner’ bağlı paralı askerlere malzeme sevk etmeyi sürdürüyor. SA-22’ler dahil olmak üzere Rus hava savunma sistemi Libya’da mevcut ve bunlar Rusya’ya bağlı Wagner Grubu veya vekilleri tarafından çalıştırılıyor. Paylaşılan görseller ayrıca Wagner hizmet kamyonlarıyla mayına ve askeri tuzaklara dayanıklı Rus zırhlı araçları da gösteriyor. AFRICOM Harekat Başkanı Gering, “Ekipmanların türü ve hacmi, insani yardım değil, sürdürülen savaş kapasitesine yönelik bir niyet ortaya koyuyor ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu operasyonları desteklediğini işaret ediyor” dedi. Rus savaş uçakları Libya’da