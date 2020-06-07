“Rusya Libya’daki Savaşa Suriyeli Göndermeyi Arttırdı”

Reuters haber ajansına göre Rusya’nın Libya’daki savaşta Halife Hafter yanında savaşmak için Suriyeli toplama sürecini hızlandırdı.

Reuters bu haberi 5 Suriyeli muhalifle bölgeden bir kaynağa dayandırdı.

Özel Wagner Grup’un Rus ordusu gözetiminde bu alımları gerçekleştirdiği belirtildi.

Wagner Grup’tan eski bir çalışanın da grubun ilk Suriyeli’yi Libya’ya 2019’da gönderdiği bilgisi Reuters haberinde yer aldı.

Türkiye de Libya’daki çatışmanın diğer tarafı uluslararası toplum tarafından tanınan GNA’ya destek veriyor.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de Müslüman Kardeşler’e desteğinden şüphelendikleri GNA’ya değil, Hafter’e destek veriyor.

Rus Savunma Bakanlığı ve Wagner Grup Reuters’ın sorularına yanıt vermedi.

Rusya ve Türkiye’nin Libya’ya müdahil olması Suriye’yi akıllara getiriyor. Ankara ve Moskova Suriye’de iki farklı tarafa destek veriyor. Uzmanlar iki ülkenin Libya’ya müdahil olmasının çatışmaları arttırma riskini de beraberinde getirdiğini kaydediyor.

Oklahoma Üniversitesi’nden Joshua Landis, Avrupa’nın dizlerinin üzerinde yakalandığı bir ortamda Rusya ve Türkiye’nin Libya’da ateş gücünü ve güç miktarını arttırdığını belirtiyor.