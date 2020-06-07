“Rusya Libya’daki Savaşa Suriyeli Göndermeyi Arttırdı”

Reuters haber ajansına göre Rusya’nın Libya’daki savaşta Halife Hafter yanında savaşmak için Suriyeli toplama sürecini hızlandırdı.
Reuters bu haberi 5 Suriyeli muhalifle bölgeden bir kaynağa dayandırdı.
Özel Wagner Grup’un Rus ordusu gözetiminde bu alımları gerçekleştirdiği belirtildi.
Wagner Grup’tan eski bir çalışanın da grubun ilk Suriyeli’yi Libya’ya 2019’da gönderdiği bilgisi Reuters haberinde yer aldı.
Türkiye de Libya’daki çatışmanın diğer tarafı uluslararası toplum tarafından tanınan GNA’ya destek veriyor.
Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de Müslüman Kardeşler’e desteğinden şüphelendikleri GNA’ya değil, Hafter’e destek veriyor.
Rus Savunma Bakanlığı ve Wagner Grup Reuters’ın sorularına yanıt vermedi.
Rusya ve Türkiye’nin Libya’ya müdahil olması Suriye’yi akıllara getiriyor. Ankara ve Moskova Suriye’de iki farklı tarafa destek veriyor. Uzmanlar iki ülkenin Libya’ya müdahil olmasının çatışmaları arttırma riskini de beraberinde getirdiğini kaydediyor.
Oklahoma Üniversitesi’nden Joshua Landis, Avrupa’nın dizlerinin üzerinde yakalandığı bir ortamda Rusya ve Türkiye’nin Libya’da ateş gücünü ve güç miktarını arttırdığını belirtiyor.
Landis, Rusya’nın Türkiye’nin çabalarıyla başa çıkabilmek için Suriyeli paralı askerleri gönderdiğini ama bunun karışık sonuçlar verdiğini kaydediyor.
Reuters’ın gördüğü bir Birleşmiş Milletler raporuna göre Wagner Grup Mayıs ayında Libya’ya 1200 kişi konuşlandırdı.
Rusya Libya’da güçleri olduğu iddiasını reddediyor.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Ocak ayında yaptığı bir açıklamada, “Libya’da Rus varsa onlar Rusya devletini temsil etmiyor ve devletten para almıyor” demişti.
Hafter’in güçlerinin bir sözcüsü ise Suriyeli savaşçıları yanlarına çektiklerini reddetti.
Amerikalı yetkililer Rusya’nın Libya’ya milis ve malzemeler göndermek için Esat’la işbirliği yaptığını belirtiyor.
Edinilen bilgilere göre Rus çabaları sonucu Hafter’in yanında savaşmak için Humus bölgesinden 300 kişi katıldı, 320 kişi de ülkenin güneybatısından. Bu kişiler arasında Özgür Suriye Ordusu’nun eski üyeleri de bulunuyor.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre de Mayıs ayında 900’den fazla Suriyeli Libya’da savaşmak için toplandı.
Bu kişilerin Libya’ya gtmeden önce Humus’ta bir üste eğitim aldıkları ve kendilerine aylık 1000 ile 2000 dolar verildiği kaydediliyor.