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"Rusya Libya'ya Suriyeli savaşçı sevkiyatını artırdı"

07.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Rusya'nın Libya'ya gönderdiği Suriyeli savaşçı sayısının Mayıs ayında büyük artış gösterdiği öne sürüldü.

Moskova, Libya'ya Suriyeli savaşçı sevkiyatında Rus devletinin dahli olmadığını savunuyor.Reuters haber ajansı, Rus özel güvenlik şirketi Wagner tarafından Libya'ya gönderilen Suriyeli savaşçı sayısının Mayıs ayında büyük oranda arttığını iddia etti.

Ajans, bu iddiasını Suriyeli muhalif kaynaklara ve bölgeden konuya yakın bir isme dayandırdı.

İki üst düzey Suriyeli muhalif kaynak, Wagner Grubu'nun Suriyelileri ücret karşılığında görevlendirme faaliyetini Rus ordusunun gözetiminde yürüttüğünü öne sürdü.

Wagner Grubu'nun eski bir çalışanı da, Rusya tarafından Libya'ya Suriyelilerin 2019 yılından beri gönderildiğini söyledi.

Reuters'ın Mayıs ayında ulaştığı gizli bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu, Wagner'in Libya'da bin 200 kişi konuşlandırdığını ortaya koymuştu.

Libya'da General Halife Hafter'i destekleyen Rusya, bu ülkede asker bulundurmadığını ifade ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Ocak ayında, Wagner Grubu'nun Libya'da savaşıp savaşmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlarken Libya'da Rus askeri varsa da bu askerlerin parasının Rus devletince ödenmediğini ve Rus devletini temsil etmediklerini söylemişti.

"Bin ila 2 bin dolar maaş" iddiası

Suriyeli üst düzey iki kaynaktan biri, son dönemde Hafter'e destek için Suriye'nin Humus bölgesinden Libya'ya 300 savaşçı gönderildiğini iddia etti. Söz konusu kaynağın iddiasına göre, bu isimler arasında eski ÖSO savaşçıları da bulunuyor. Bir başka kaynak ise Suriye'nin güneybatısından yaklaşık 320 savaşçının Libya'ya gittiğini belirtti.

Bölgeden kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre ise, Suriye'deki çatışmaların yoğunluğu azaldıkça Libya'ya yapılan savaşçı sevkiyatı hızlandı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddiasına göre, Mayıs ayında Libya'ya Rusya tarafından 900'ü aşkın Suriyeli gönderildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Libya'ya gitmeden önce Humus'taki bir üste eğitilen savaşçılara bin ile 2 bin dolar arasında maaş verildiğini öne sürüyor.

Türkiye destekli Suriye savaşçılar da Libya'da

Libya'ya savaşçı gönderilmesi, BM tarafından bu ülkeye yönelik koyulan silah ambargosunun ihlali anlamına geliyor. BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, 19 Mayıs'taki açıklamasında, Güvenlik Konseyi'ni bu ülkeye yapılan "silah, ekipman ve para asker" akışını durdurmaya davet etmişti.

Libya'da çok sayıda Türkiye destekli Suriyeli muhalif de bulunuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında, eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu'ndan savaşçıların Libya'da Hafter güçleriyle savaştığını açıklamıştı.

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veren Ankara, bu ülkeye Türk askeri de gönderdi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nce desteklenen Hafter güçlerine karşı Türkiye'nin, özellikle havadan verdiği destekle son dönemde önemli askeri başarılar elde etti.

Hafter'den Mısır'ın ateşkes planına destek

Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumartesi günü Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'yle görüşen Libyalı general Hafter, yeni bir ateşkes anlaşması için yapılan siyasi girişime yeşil ışık yaktı.

Mısır'ın sunduğu bu plan, "8 Haziran itibarıyla ateşkes sağlanmasını, Libya topraklarındaki tüm paralı askerlerin çekilmesini ve milis gruplarının dağıtılarak silahlarının toplanmasını" öngörüyor.

Sisi'yle düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Hafter, Mısır liderinin "Türkiye'yi, Libya'ya paralı asker ve silah sevkiyatını tamamen durdurmaya mecbur bırakmak için acil ve etkili çabalar sarf etmesini" umduğunu söyledi.

DW,rtr,AFP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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