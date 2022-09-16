Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta bekledi! O anlar kamerada

Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeden dikkat çeken anlar kameralara yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BEKLEDİ

Semerkant'taki zirvede Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Putin görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasındaki çabaları için teşekkürlerini iletti.

Bir süredir gündemde olan Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili de açıklama yapan Putin, "Önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum" dedi.



