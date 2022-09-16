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Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta bekledi! O anlar kamerada

16.09.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde dikkat çeken anlar kameraya yansıdı. Zirve kapsamında ikili görüşme öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta beklediği anlar gündem oldu. İşte kameralara yansıyan görüntüler...

Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeden dikkat çeken anlar kameralara yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BEKLEDİ

Semerkant'taki zirvede Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

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GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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Putin görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasındaki çabaları için teşekkürlerini iletti.

Bir süredir gündemde olan Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili de açıklama yapan Putin, "Önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum" dedi.

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