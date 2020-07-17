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Rusya lideri Putin'den 150 bin askere sürpriz emir!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2020 21:23 | Son Güncelleme

Rusya lideri Putin, ülkenin batı ve orta kesimindeki askeri birliklerin teyakkuz hazırlığını ölçmek amacıyla 150 bin askerle tatbikat emri verdi. Onlarca silah sistemi, hava aracı ve savaş gemisiyle Ukrayna sınırı yakınında düzenlenen tatbikatın görüntüsü basına servis edildi.

Rusya lideri Putin'den 150 bin askere sürpriz emir!

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin batı ve orta kesimindeki askeri birliklerin teyakkuz hazırlığını ölçmek amacıyla tatbikat emri verdi.

TATBİKAT ASKERLERİN SAVAŞA HAZIR OLUP OLMADIKLARINI TEST ETMEK İÇİN YAPILDI

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 150 bin askerin, 26 bin silah sisteminin, 414 askeri hava aracının ve 106 savaş gemisinin tatbikatta yer aldığı belirtildi. Rus medyası, tatbikatın, ‘askerlerin savaşa hazır olup olmadıklarını test etmek’ amacıyla yapıldığını duyurdu.

Tatbikata ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Tatbikatlar, birliklerin ciddi terörist tehditlerin devam ettiği Rusya'nın güneybatısında askeri güvenlik sağlama yeteneğini değerlendirmek ve Kavkaz-2020 stratejik komuta ve personel tatbikatı için yapıldı” dedi. (DHA)

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