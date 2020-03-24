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  4. Rusya lideri Putin’den koruyucu tulum ve maskeyle hastaneye ziyaret

Rusya lideri Putin’den koruyucu tulum ve maskeyle hastaneye ziyaret

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 18:58 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da koronavirüs tedavisi gören hastaların bulunduğu hastanede özel kıyafet ve maske kullandı.

Rusya’da koronavirüs vakaları giderek artarken virüsün en fazla tespit edildiği başkent Moskova’da çalışmalar devam ediyor. Moskova Belediyesi’nin 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkışını yasaklamasıyla birlikte önlemler had safhaya ulaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz konusu çalışmaları yerinde inceledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Korona virüsü ile Mücadele Merkezi yetkilileri ile toplantı gerçekleştiren Putin, toplantıda Moskova’da alınan önlemler ve hastaların durumları ile ilgili bilgi aldı.

RUSYA'DA 163 BİN KİŞİYE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, dün Moskova’daki kliniklerde 3 bin civarında korona virüsü testi yapıldığını, hafta sonuna kadar 13 bin kişiye daha korona virüsü testi yapmayı hedeflediklerini belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise Rusya’daki genel durum hakkında Putin’i bilgilendirirken şu ana kadar ülke genelinde 163 bin kişiye korona virüsü testi yaptıklarını aktardı.

PUTİN, HASTANEYE ÖNLEMLER ALINARAK GİRDİ

Toplantının ardından Moskova’da koronavirüsü taşıyan hastaların tedavi gördüğü bir hastaneye ziyaret gerçekleştiren Putin’e özel kıyafetler giydirildi. Koruyucu tulum giyen Putin, hastaların durumları hakkında sağlık ekibinden de hastalara dair bilgiler aldı. Putin, "Virüsle mücadelede hastane personelinin nasıl çalıştığını gördüm. Herkes çok iyi koordine edilmiş ve saat gibi çalışıyorlar. Onlar ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Hastanede tüm ekipmanlar bulunuyor ve bu ekipmanlar kullanılıyor" dedi. Hastane çalışanlarına hitaben bir konuşma yapan Putin, "Tedavisi tamamlanan insanlar için bambaşka bir yaşam başlıyor. Bu insanların tümü size teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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