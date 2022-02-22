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Rusya lideri Putin'den yeni açıklama! "Ukrayna'nın durumu istisna"

22.02.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yaptığı açıklamasında 'Sovyetler Birliği' vurgusu yapmıştı. Putin bugün yaptığı yeni açıklamasında ise "Eski Sovyet ülkelerinin egemenliklerini destekliyoruz, Ukrayna'nın durumu istisna" dedi. Putin, Ukrayna topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanıldığını belirtti.

Rusya lideri Putin'den yeni açıklama! "Ukrayna'nın durumu istisna"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk'ı tanıma kararıyla ilgili konuştu.

Ukrayna topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanıldığını söyleyen Putin, şunları ifade etti:

Eski Sovyet ülkelerinin egemenliklerini destekliyoruz. Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna.

Biz her zaman karşılıklı çözüm elde etmeye çalışıyoruz ama Ukrayna'daki darbeden beri böyle bir işbirliğini görmüyoruz.

Rus imparatorluğunun diriltileceği spekülasyonları doğru değil.

Maalesef Ukrayna’daki darbenin ardından bu ülke ile pek üst düzey ve kaliteli bir işbirliğimiz olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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