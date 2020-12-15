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  4. Rusya Lideri Putin Joe Biden'ın Seçim Zaferini Tebrik Etti

Rusya Lideri Putin Joe Biden'ın Seçim Zaferini Tebrik Etti

15.12.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Rusya Lideri Putin Joe Biden'ın Seçim Zaferini Tebrik Etti

Rusya Lideri Vladimir Putin, ABD’nin yeni seçilen başkanı Joe Biden’ı tebrik etti

Rusya Lideri Vladimir Putin, ABD’nin yeni seçilen başkanı Joe Biden’ı tebrik etti. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ABD’de seçici delegelerin Joe Biden’ı başkan olarak seçmesinin ve sonucun resmiyet kazanmasının ardından tebrik mesajının paylaşıldığı ifade edildi.

Kremlin Sarayı, 3 Kasım’da yapılan seçimlerin ardından kesin sonucun belli olmasının beklendiği ifade edildi. Birçok ülke lideriyse 3 Kasım’ın ardından Biden’ı arayarak tebrik etmişti.

Kremlin Sarayı’ndan tebrik mesajına ilişkin olarak yapılan açıklamada Rusya Lideri Putin’in “Kendi adıma sizinle iletişime ve karşılıklı ilişkiye hazırım” ifadelerini kullandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca “Putin, seçilmiş başkana her alan başarılar diledi ve Rusya ve ABD’nin farklılıklarına rağmen, dünyanın karşı karşıya olduğu pek çok sorun ve zorluğu çözme, küresel ve güvenlik ve istikrar konularında özel bir sorumluluğu olduğunu dile getirdi” denildi.

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