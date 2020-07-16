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Rusya Lideri Putin'i Protesto Gösterisinde Gözaltılar

16.07.2020 13:34 | Son Güncelleme

Rusya Lideri Putin’e 16 yıl daha seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliğini protesto eden yüzlerce kişi içerisinden bazıları polis tarafından gözaltına alındı.

Rusya Lideri Putin'i Protesto Gösterisinde Gözaltılar

Rusya Lideri Vladimir Putin’e 16 yıl daha seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliğini protesto eden yüzlerce kişi içerisinde bazıları polis tarafından gözaltına alındı.

Başkent Moskova’da toplanan yaklaşık 500 kadar gösterici üzerinde hayır yazan maskeler giyerek, Putin’in istifa etmesini isteyen ifadeler içeren pankartlar taşıdığı ve sloganlar attılar.

Grubun şehrin ana caddelerinden birinde yürüyüşe geçmesinin ardından polis kalabalığa müdahale ederek gruptan bazı kişileri gözaltına aldı.

Sivil toplum örgütlerinin açıklamalarına göre olaylarda yaklaşık 100 kadar kişi gözaltına alındı. Polis ya da hükümet kaynaklarıysa henüz gözaltına alma işlemleri konusunda bir açıklama yapmadılar.

Rusya’da bu ay başında yapılan referandumla kabul edilen Anayasa değişikliği Vladirimi Putin’e fazladan iki dönem daha devlet başkanlığına aday olmak hakkı tanıdı.

Geçtiğimiz haftada referendum sürecinde hayır kampanyası yürüten iki kişi gözaltına alınmış 5 kişinin de evlerinde polis arama yapmıştı.

Moskova’da hali hazırda Corona virüsü salgını nedeniyle toplu gösteri ve protesto eylemlerinde bulunmak yasak.

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