Putin ile görüşen Netanyahu'dan flaş Rus uçağı açıklaması!

İsrail uçaklarının dün Lazkiye yakınlarında, Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirdiği İl-20 uçağı ve içerisindeki 15 Rus askerinin öldüğü trajedi sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Netanyahu, uçağın düşmesinin sorumlusu olarak Esad'ı göstererek, yürütülen soruşturmaya destek vereceklerini açıkladı.

