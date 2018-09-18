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Putin ile görüşen Netanyahu'dan flaş Rus uçağı açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 18:29 | Son Güncelleme

Vladimir Putin'le telefonda görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düşen Rus uçağından Esad yönetiminin sorumlu olduğunu belirterek 'Rus askerlerin ölümünden üzüntü duyuyoruz. Yürütülen soruşturmayla ilgili gereken tüm bilgileri vermeye hazırız' dedi.

Putin ile görüşen Netanyahu'dan flaş Rus uçağı açıklaması!

İsrail uçaklarının dün Lazkiye yakınlarında, Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirdiği İl-20 uçağı ve içerisindeki 15 Rus askerinin öldüğü trajedi sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Netanyahu, uçağın düşmesinin sorumlusu olarak Esad'ı göstererek, yürütülen soruşturmaya destek vereceklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Binyamin Netanyahu Esad Rus uçağı

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