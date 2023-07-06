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Rusya, Lviv’i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

06.07.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda, bir apartman ağır, onlarca bina da ufak çaplı hasar gördü. Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Düşmana kesinlikle bir cevap verilecektir" dedi.

Rusya, Lviv’i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Lviv Bölge Valisi Kozytskyi, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Lviv bölgesinde gece saatlerinde füze saldırısı düzenlendi. Kalibr tipi füzeler, Karadeniz’den atıldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Yaklaşık 30 bina ve 50’den fazla araba hasar gördü” ifadelerini kullandı.

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ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA: 'CEVAP VERİLECEK'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Lviv. Rus teröristlerin gece saldırısının sonuçları. Maalesef yaralılar ve ölüler var. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Düşmana kesinlikle bir cevap verilecektir. Somut bir cevap” dedi.

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Kaynak: DHA

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