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"Rusya Mariupol Kentinden Çıkışları Yavaşlatıyor"

11.04.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, Mariupol kentine düzenlenen saldırıda onbinlerce kişinin ölmüş olabileceğini ve Rus kuvvetlerinin, koşulların çok zor olduğu kentteki tahliyeleri yavaşlattığını bildirdi

"Rusya Mariupol Kentinden Çıkışları Yavaşlatıyor"

Ukrayna, Rusya'nın, Mariupol kentine düzenlediği saldırıda onbinlerce kişinin ölmüş olabileceğini ve Rus kuvvetlerinin, koşulların çok zor olduğu bu güneydoğu kentindeki tahliyeleri yavaşlattığını bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Güney Kore parlamentosuna hitaben yaptığı bir video konuşmasında, "Mariupol yok edildi, onbinlerce ölü var, ancak buna rağmen Ruslar saldırılarını durdurmuyor" dedi.

Mariupol kentinde yaygın bir yıkım olduğu doğrulandı. Ancak Reuters, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ile Ukrayna'nın doğu bölgeleri arasındaki Rus destekli ayrılıkçıların elinde bulunan bu stratejik kentte öldürülenlerin sayısının doğruluğunu teyit edemedi.

Bu rakam, teyit edilirse, şehirlerin, kasabaların ve köylerin aralıksız bombardımana maruz kaldığı ve siviller dahil olmak üzere birçok cesedin sokaklarda görüldüğü Ukrayna'da şimdiye kadar tek bir yerden bildirilen en büyük ölü sayısı olacak.

Rusya’nın destekli kendi devletini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Pushilin, Rusya'nın RIA haber ajansına, Mariupol kentinde 5 binden fazla kişinin öldürülmüş olabileceğini söyleyerek, bunlardan Ukrayna güçlerinin sorumlu olduğunu iddia etti.

Mariupol Belediyesi Başkan Yardımcılarından Petro Andreyşçenko, Telegram’da, şehirden ayrılan insan sayısının düştüğünü, bunun nedeninin insanların kaçmak istememeleri değil, Rus kuvvetlerinin hareket öncesi kontrolleri yavaşlatması olduğunu belirtti.

Yetkili, yaklaşık 10 bin kişinin Rus güçleri tarafından kontrolundan geçmeyi beklediğini söyledi. Rusya, askeri personelin tahliye edilen sivillerle birlikte ayrılmasına izin vermiyor. Daha önce Ukrayna'yı tahliyeleri engellemekle suçlayan Moskova'dan bu konuda bir yorum gelmedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Telegram'da, Mariupol’un, Rusya ile varılan anlaşmaya göre, dokuz insani geçiş koridorundan biri olduğunu, ancak burasının sadece özel araçlara ayrılmış bulunduğunu söyledi. Vereshchuk, diğer beşinin Luhansk bölgesinde olduğunu, otobüslerin sağlanması konusunda ise anlaşmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Ukrayna, Rus kuvvetlerinin, Mariupol dahil, insanların haftalardır su, yiyecek ve enerji tedariklerinin olmadığı doğu bölgelerine yeni bir saldırı planladığını bildirdi. Moskova, Ukrayna'yı işgalini "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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