Rusya Mariupol’da Yeniden Saldırı Başlattı

Ukraynalı bir yetkili, Rusya'nın, Mariupol’daki çelik fabrikası tesisinde saklanan Ukraynalı savaşçılara saldırısına yeniden başlattığını duyurdu. Yeni saldırı, Moskova'nın Azak Denizi kıyısındaki liman kentinde zafer ilan etmesinden sadece birkaç gün sonra geldi. Ukraynalı yetkili Rus güçlerinin fabrikayı almasına gerek olmadığını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus güçlerinin Azovstal çelik fabrikası ve çevresini hava saldırılarıyla vurduğunu ve tesisi ele geçirmeye çalıştığını belirterek, "Düşman Mariupol'u savunanların son direnişini bastırmaya çalışıyor" dedi.

Oleksiy Arestoviç, Azovstal’daki Ukrayna birliklerinin "çok zor duruma rağmen" hala direndiğini ve karşı saldırı girişiminde bulunduklarını söyledi.

Ukraynalı yetkililere göre, askerlerle birlikte binden fazla sivil Azovstal tesisinde saklanıyor.

Mariupol, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım ile Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesini birbirine bağlamak için önemli görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, çelik fabrikasında kalan Ukraynalı savaşçıların "güvenli bir şekilde ablukaya alındığını" açıklamıştı. Perşembe günü de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin şehrin "kurtarıldığını" ilan etmişti.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya, Azovstal kompleksini kuşatma altına almasını emreden Putin, "Böylece saldırıya geçmek yerine bir sinek bile geçemesin" ifadelerini kullanmıştı.

Odesa’ya saldırı

Zelenski’nin cumhurbaşkanlığı danışmanı Andriy Yermak ise Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Odesa'ya düzenlenen füze saldırısında en az beş kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'nın güney hava komutanlığı daha önce iki füzenin Odesa'daki bir askeri tesisi ve iki konut binasını vurduğunu bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba saldırı sonrası Twitter'da, "Rus füzelerinin Odesa'ya yönelik tek amacı terördür" mesajını paylaştı.

Doğu’da yoğun yaylım ateşi

Luhansk valisi Serhiy Hayday ise bugün, Ukrayna güçlerinin bölgedeki tüm şehirlerde yoğunlaşan yaylım ateşi karşısında birliklerini korumak için bazı yerleşim yerlerinden yeni savunma hatlarına çekildiğini söyledi.

Hayday ayrılan güçler için, "Yerleşim yerlerimizi terk etmeleri kötü, ancak felaket değil" dedi.

Rusya'nın şu anki saldırısı, Moskova’nın desteklediği ayrılıkçıların yıllardır Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bir kısmını elinde bulundurduğu Donbas'a odaklanıyor.

Donbas'ın kuzeybatısında yoğun bombardımana maruz kalan Harkiv şehrinin valisi, Rus güçlerinin dün bölgede 50’den fazla topçu veya roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Vali, saldırılarda iki kişinin öldüğünü ve 19 kişinin yaralandığını söyledi.

Vali Oleh Sinegubov, kentin güneydoğusundaki İzyum kasabasında yoğun çatışmaların devam ettiğini ve Ukrayna güçlerinin kuzeybatıdaki üç köyü geri aldığını söyledi. Rusya bugün yaptığı açıklamada, bir Ukrayna savaş uçağını düşürdüğünü ve Harkiv'deki bir havaalanında Ukrayna’nın üç helikopterini imha ettiğini söyledi.

Rusya'nın iddialarına Ukrayna'dan henüz bir tepki gelmedi. Ancak Ukrayna ordusu bugün savaşın başlamasından bu yana 177 Rus uçağını ve 154 Rus helikopterini imha ettiğini söyledi.

Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. İngiltere askeri istihbaratı ise bugün yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin son 24 saatte önemli bir kazanım elde etmediğini söyledi.

Zelenski’den uyarı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın işgalinin sadece başlangıç olduğunu ve Moskova'nın diğer ülkeleri ele geçirme planları olduğunu söyledi.

Dün gece geç saatlerde paylaştığı bir videoda Zelenski, "İlk sıradaki biziz. Bizden sonra kim var?" dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Rusya'nın hedeflerini genişletip genişletmediği veya Moskova'nın Ukrayna'nın güneyinin siyasi geleceğini nasıl gördüğü hakkında yorum yapmayı reddetti.

