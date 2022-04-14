Rusya: “Mariupol’deki Limanı Ele Geçirdik”

Rusya Ukrayna’nın Mariupol kentindeki limanda kontrolu ele geçirdiğini, binden fazla Ukraynalı denizcinin teslim olduğunu öne sürdü.

Denizcilerin tutulduğu Azovstal sanayi bölgesinin ele geçirilmesi Ruslar’ın Mariupol’u tamamen kontrol etmesi anlamına geliyor.

Haberin doğrulanması halinde, haftalardır Rus askerleri tarafından kuşatılan ve bombalanan Mariupol Rusya’nın Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ruslar’ın kontroluna geçen ilk büyük şehir olacak.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ruslar’a ve Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere teslim olan 36. Deniz Tugayı’nda görevli 1026 asker arasında 162 subayın olduğunu savundu. Rus televizyonu da çoğu yaralı olduğu görülen denizcilerin teslim olduğunun belirtildiği görüntüleri yayınladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rus güçlerin Azovstal ve limana saldırdığını belirtti ancak Savunma Bakanlığı sözcüsü birliklerin teslim olduğu konusunda bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Dört Cumhurbaşkanı Kiev’de

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya, Letonya, Estonya liderleriyle birlikte ziyaret ettiği başkent Kiev’de suç işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Duda, “Bu savaş değil, terörizm” ifadesini kullandı.

Rusya sivilleri hedef aldığını yalanlıyor ve Batı ülkelerinin savaş suçu iddialarının uydurma olduğunu savunuyor.

Kiev polis şefi Rus güçlerin çekildiği başkent etrafındaki bölgede 720 cansız bedenin bulunduğunu, 200’den fazla kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın Buça kasabasını ziyaret eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, Ukrayna’nın bir “suç mahali” olduğunu belirtti ve bunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisi içinde olduğunu vurguladı.

Twitter’dan açıklama yapan Khan, “Hakikate ulaşmak için savaş sisini delmek zorundayız” diye yazdı.

