HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya: “Mariupol’deki Limanı Ele Geçirdik”

Rusya: “Mariupol’deki Limanı Ele Geçirdik”

14.04.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna’nın Mariupol kentindeki limanda kontrolu ele geçirdiğini, binden fazla Ukraynalı denizcinin teslim olduğunu öne sürdü

Rusya: “Mariupol’deki Limanı Ele Geçirdik”

Rusya Ukrayna’nın Mariupol kentindeki limanda kontrolu ele geçirdiğini, binden fazla Ukraynalı denizcinin teslim olduğunu öne sürdü.

Denizcilerin tutulduğu Azovstal sanayi bölgesinin ele geçirilmesi Ruslar’ın Mariupol’u tamamen kontrol etmesi anlamına geliyor.

Haberin doğrulanması halinde, haftalardır Rus askerleri tarafından kuşatılan ve bombalanan Mariupol Rusya’nın Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ruslar’ın kontroluna geçen ilk büyük şehir olacak.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ruslar’a ve Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere teslim olan 36. Deniz Tugayı’nda görevli 1026 asker arasında 162 subayın olduğunu savundu. Rus televizyonu da çoğu yaralı olduğu görülen denizcilerin teslim olduğunun belirtildiği görüntüleri yayınladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rus güçlerin Azovstal ve limana saldırdığını belirtti ancak Savunma Bakanlığı sözcüsü birliklerin teslim olduğu konusunda bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Dört Cumhurbaşkanı Kiev’de

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya, Letonya, Estonya liderleriyle birlikte ziyaret ettiği başkent Kiev’de suç işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Duda, “Bu savaş değil, terörizm” ifadesini kullandı.

Rusya sivilleri hedef aldığını yalanlıyor ve Batı ülkelerinin savaş suçu iddialarının uydurma olduğunu savunuyor.

Kiev polis şefi Rus güçlerin çekildiği başkent etrafındaki bölgede 720 cansız bedenin bulunduğunu, 200’den fazla kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın Buça kasabasını ziyaret eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, Ukrayna’nın bir “suç mahali” olduğunu belirtti ve bunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisi içinde olduğunu vurguladı.

Twitter’dan açıklama yapan Khan, “Hakikate ulaşmak için savaş sisini delmek zorundayız” diye yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lokantacıyı isyan ettiren olay! "Bir de kameraya el sallıyorlar"Lokantacıyı isyan ettiren olay! "Bir de kameraya el sallıyorlar"
Daha 17 yaşındaydı! Kahreden haber geldiDaha 17 yaşındaydı! Kahreden haber geldi
"Erdoğan'ın oyu yüzde 2 yükseldi" dedi, ittifakı açıkladı"Erdoğan'ın oyu yüzde 2 yükseldi" dedi, ittifakı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray skora itiraz etti! Maç tekrar mı edilecek?

Galatasaray skora itiraz etti! Maç tekrar mı edilecek?

Parkta çiçek ekerken dolar dolu çanta buldu! Sonrasında...

Parkta çiçek ekerken dolar dolu çanta buldu! Sonrasında...

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'

İslam Memiş yatırım için ne altın ne de doları önerdi! 'Eğer bir tercih yapmam gerekseydi bugün...'

İslam Memiş yatırım için ne altın ne de doları önerdi! 'Eğer bir tercih yapmam gerekseydi bugün...'

Bakan canlı yayında açıkladı! Kira artışı için dikkat çeken sözler

Bakan canlı yayında açıkladı! Kira artışı için dikkat çeken sözler

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.