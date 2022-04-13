HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya Medvedçuk İçin Kiev’i Tehdit Etti

Rusya Medvedçuk İçin Kiev’i Tehdit Etti

13.04.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin yanlısı Ukraynalı muhalefet lideri Viktor Medvedçuk’un dün Ukrayna güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasından sonra Moskova, Kiev’deki politikacıların da bir gün Medvedçuk’la aynı duruma düşebileceği tehdidinde bulundu

Rusya Medvedçuk İçin Kiev’i Tehdit Etti

Rusya, Ukrayna'nın, Kremlin yanlısı politikacı Viktor Medvedçuk'u yakalamasının ardından Kiev’in yaptığı takas teklifini de geri çevirdi. Moskova, Medvedçuk’u tutanların yakında kendilerinin de tutuklanabileceği uyarısıyla Kiev’e "dikkat etmesini" söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki yakın müttefiklerinden Medvedçuk, dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından tweetlenen bir fotoğrafta elleri kelepçeli bir şekilde görüntülenmiuşti.. Medvedçuk fotoğrafta, Ukraynalı bir askerin üniformasını giyiyordu.

Takas önerisi

Zelenski, Medvedçuk'u takas etmeyi teklif ederken, Ukrayna'nın iç güvenlik servisi SBU muhalif lideri hayatını parmaklıklar ardında geçirecek bir hain olarak tanımladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, "Kendilerine Ukraynalı yetkili diyen ucubeler, Viktor Medvedçuk'un ifadesini 'hızlı ve adil bir şekilde' zorla almak, onu mahkum etmek ve ardından mahkumlarla takas etmek istediklerini söylüyorlar" dedi.

2008 ve 2012 yılları arasında Rusya cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve Putin'in yakın bir müttefiki olan Medvedev, "Bu kişiler, kendilerinin değiş tokuş edilecek insanlar haline gelmelerini önlemek için geceleri dikkatli olmalı ve kapıları kilitlemeli" dedi.

Şubat ayında Ukrayna, Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisinin lideri Medvedçuk'un ev hapsinden kaçtığını açıklamıştı. Yetkililer, görevi kötüye kullanma suçlamasını reddeden Medvedçuk'a geçen yıl vatana ihanet davası açmıştı.

Moskova'yla bağı

Kremlin, Medvedçuk aleyhindeki davanın siyasi amaçlı olduğunu savunurken, Medvedçuk’ın Rus liderliğiyle herhangi bir iletişim kanalı olduğu iddialarını reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bugün gazetecilere Medvedçuk için, "Rusya ile gizli ilişkisi yoktu" dedi.

Peskov, "Viktor Medvedchuk'un kaderini takip edeceğiz ve Avrupalı politikacıları da ifade özgürlüğü konusunda her zaman çok endişeli oldukları için aynısını yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Ukrayna'nın SBU güvenlik teşkilatı, tüm "Rus yanlısı hainleri ve Rus gizli servislerinin ajanlarını, bugün işledikleri tüm suçlar için" adalete teslim edileceklerini söyleyerek uyardı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal girişimini başlatmasından bu yana ülkede binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 10 milyon kişi evlerini terketmek zorunda kaldı. Ukrayna’daki savaş, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olan ABD ve Rusya arasında daha geniş boyutta bir çatışma korkusunu arttırdı.

Putin, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı eylemlerinin gerekli olduğunu söylüyor. Putin buna sebep olarak, “ABD'nin Ukrayna'yı Rusya’yı tehdit etmek için kullanmasını ve Rusya'nın Ukrayna'da Rusça konuşan kesimleri zulme karşı savunmak için kendisini harekete geçmek zorunda hissetmesini“ gösteriyor.

Ukrayna ise, emperyal tarzda bir toprak gaspına karşı savaştığını söylüyor ve Putin'in soykırım iddialarını saçma bularak reddediyor.

Ukrayna'nın Medvedçuk'u Rusya'nın elindeki Ukraynalılar’la takas etme önerisi hakkında sorulan Peskov, Medvedçuk'un Ukrayna vatandaşı ve yabancı bir politikacı olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın SBU istihbarat servisi başkanı bugün yaptığı açıklamada, Medvedçuk'un gizlice Moldova'nın ayrılıkçı Transdinyester bölgesine geçerek Ukrayna'dan kaçmayı planladığını, ancak planının başarısız olduğunu belirtti.

SBU ajansının başkanı, Rus FSB istihbarat ajanlarının Transdinyester'de Medvedçuk'u Moskova'ya götürmeyi beklediğini, ancak bunun yerine Kiev bölgesinde Medvedçuk’un sınıra doğru giderken tutuklandığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’den Ukrayna’ya Yeni Askeri YardımABD’den Ukrayna’ya Yeni Askeri Yardım
Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...
Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel'den Bahçeli'ye seçim göndermesi

Özel'den Bahçeli'ye seçim göndermesi

İslam Memiş yatırım için ne altın ne de doları önerdi! 'Eğer bir tercih yapmam gerekseydi bugün...'

İslam Memiş yatırım için ne altın ne de doları önerdi! 'Eğer bir tercih yapmam gerekseydi bugün...'

Korkunç işkence! "Çıplak gitmemi istediler"

Korkunç işkence! "Çıplak gitmemi istediler"

Cumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

Cumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

Şaşırtan karar! Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu

Şaşırtan karar! Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu

Kahreden görüntü! Yer kavgası ölümle bitti

Kahreden görüntü! Yer kavgası ölümle bitti

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.