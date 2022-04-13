Rusya Medvedçuk İçin Kiev’i Tehdit Etti

Rusya, Ukrayna'nın, Kremlin yanlısı politikacı Viktor Medvedçuk'u yakalamasının ardından Kiev’in yaptığı takas teklifini de geri çevirdi. Moskova, Medvedçuk’u tutanların yakında kendilerinin de tutuklanabileceği uyarısıyla Kiev’e "dikkat etmesini" söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki yakın müttefiklerinden Medvedçuk, dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından tweetlenen bir fotoğrafta elleri kelepçeli bir şekilde görüntülenmiuşti.. Medvedçuk fotoğrafta, Ukraynalı bir askerin üniformasını giyiyordu.

Takas önerisi

Zelenski, Medvedçuk'u takas etmeyi teklif ederken, Ukrayna'nın iç güvenlik servisi SBU muhalif lideri hayatını parmaklıklar ardında geçirecek bir hain olarak tanımladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, "Kendilerine Ukraynalı yetkili diyen ucubeler, Viktor Medvedçuk'un ifadesini 'hızlı ve adil bir şekilde' zorla almak, onu mahkum etmek ve ardından mahkumlarla takas etmek istediklerini söylüyorlar" dedi.

2008 ve 2012 yılları arasında Rusya cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve Putin'in yakın bir müttefiki olan Medvedev, "Bu kişiler, kendilerinin değiş tokuş edilecek insanlar haline gelmelerini önlemek için geceleri dikkatli olmalı ve kapıları kilitlemeli" dedi.

Şubat ayında Ukrayna, Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisinin lideri Medvedçuk'un ev hapsinden kaçtığını açıklamıştı. Yetkililer, görevi kötüye kullanma suçlamasını reddeden Medvedçuk'a geçen yıl vatana ihanet davası açmıştı.

Moskova'yla bağı

Kremlin, Medvedçuk aleyhindeki davanın siyasi amaçlı olduğunu savunurken, Medvedçuk’ın Rus liderliğiyle herhangi bir iletişim kanalı olduğu iddialarını reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bugün gazetecilere Medvedçuk için, "Rusya ile gizli ilişkisi yoktu" dedi.

Peskov, "Viktor Medvedchuk'un kaderini takip edeceğiz ve Avrupalı politikacıları da ifade özgürlüğü konusunda her zaman çok endişeli oldukları için aynısını yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Ukrayna'nın SBU güvenlik teşkilatı, tüm "Rus yanlısı hainleri ve Rus gizli servislerinin ajanlarını, bugün işledikleri tüm suçlar için" adalete teslim edileceklerini söyleyerek uyardı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal girişimini başlatmasından bu yana ülkede binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 10 milyon kişi evlerini terketmek zorunda kaldı. Ukrayna’daki savaş, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olan ABD ve Rusya arasında daha geniş boyutta bir çatışma korkusunu arttırdı.

Putin, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı eylemlerinin gerekli olduğunu söylüyor. Putin buna sebep olarak, “ABD'nin Ukrayna'yı Rusya’yı tehdit etmek için kullanmasını ve Rusya'nın Ukrayna'da Rusça konuşan kesimleri zulme karşı savunmak için kendisini harekete geçmek zorunda hissetmesini“ gösteriyor.

Ukrayna ise, emperyal tarzda bir toprak gaspına karşı savaştığını söylüyor ve Putin'in soykırım iddialarını saçma bularak reddediyor.

Ukrayna'nın Medvedçuk'u Rusya'nın elindeki Ukraynalılar’la takas etme önerisi hakkında sorulan Peskov, Medvedçuk'un Ukrayna vatandaşı ve yabancı bir politikacı olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın SBU istihbarat servisi başkanı bugün yaptığı açıklamada, Medvedçuk'un gizlice Moldova'nın ayrılıkçı Transdinyester bölgesine geçerek Ukrayna'dan kaçmayı planladığını, ancak planının başarısız olduğunu belirtti.

SBU ajansının başkanı, Rus FSB istihbarat ajanlarının Transdinyester'de Medvedçuk'u Moskova'ya götürmeyi beklediğini, ancak bunun yerine Kiev bölgesinde Medvedçuk’un sınıra doğru giderken tutuklandığını söyledi.

