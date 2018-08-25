Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Rusya Merkez Bankası’nda yangın çıktı. Yangının çıkmasının üzerine merkez binaya itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yoğun çabanın üzerine yangın söndürüldü. Çıkan yangının çıkış sebebi bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bankanın merkez binasında çıkan yangında büyük çaplı hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
İHA
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