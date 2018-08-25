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Rusya Merkez Bankası’nda yangın çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2018 01:27 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Rusya Merkez Bankası’nda yangın çıktı.

Rusya Merkez Bankası’nda yangın çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Rusya Merkez Bankası’nda yangın çıktı. Yangının çıkmasının üzerine merkez binaya itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yoğun çabanın üzerine yangın söndürüldü. Çıkan yangının çıkış sebebi bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bankanın merkez binasında çıkan yangında büyük çaplı hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

İHA

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Rusya banka

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