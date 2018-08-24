Rusya Merkez Bankasında yangın

Rusya Merkez Bankasının başkent Moskova’da bulunan ana binasında yangın çıktığı bildirildi.
Rus haber ajansı RİA Novosti’nin Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre, Rusya Merkez Bankasının ana binasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangının çıkma nedeni henüz belirlenemedi.
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