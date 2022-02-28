Rusya Merkez Bankası’ndan yaptırımlara karşı önlemler

Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle haftasonu boyunca Batı'nın sert yaptırımlarının etkileriyle başa çıkmaya çalışan Rusya Merkez Bankası, iç piyasaları desteklemek için bir dizi önlem açıkladı.

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada altın alımına devam edeceğini, limitsiz bir geri alım ihalesi başlatacağını ve bankaların açık döviz pozisyonları üzerindeki kısıtlamaları hafifleteceğini söyledi. Ayrıca kredi almak için teminat olarak kullanılabilecek menkul kıymetlerin çeşitliliğini arttırdı ve piyasa oyuncularına yabancı müşterilerin Rus menkul kıymetlerini satma tekliflerini reddetmeleri emri verdi.

Yeni yaptırımların Rus ekonomisine yıkıcı bir darbe indirmesi ve Rus bankaları ile şirketlerinin uluslararası finansal sisteme erişmesini zorlaştırması muhtemel görülürken, ruble, Pazartesi günü dolara karşı yaklaşık yüzde 30 düşüşle tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

Merkez Bankası, "para ve para piyasalarının normal işleyişini ve kredi veren kurumların finansal istikrarını garanti altına almak için" para birimi pozisyonlarındaki değişiklikleri izlemeye devam edeceğini söyledi.

Rusya Merkez Bankası Pazar günü yaptığı çeşitli duyurularda, finansal istikrarı sağlamaya çalışırken, 28 Şubat'tan itibaren iç piyasada altın alımına devam edeceğini açıkladı.

Rusya Merkez Bankası, banka kartlarının normal şekilde çalıştığını ve müşterilerin fonlarına her an erişilebileceğini belirtti. Ayrıca, Merkez Bankası’ndan kredi almak için teminat olarak kullanılabilecek menkul kıymetlerin çeşitliliğinin önemli ölçüde arttıracağı kaydedildi.

Banka, yaptırımların ardından bankaların açık döviz pozisyonları üzerindeki kısıtlamaları geçici olarak gevşettiğini de açıkladı. Yapılan açıklamada, "dış koşullardan" muzdarip bankaların pozisyonlarını resmi sınırların üzerinde tutmalarına izin veren önlemin 1 Temmuz'a kadar uygulanacağı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, "para piyasalarının normal işleyişini ve kredi veren kurumların finansal istikrarını garanti altına almak için" para birimi pozisyonlarındaki değişiklikleri izlemeye devam edeceğini açıkladı.

