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Rusya: Militanlar, Suriye'de kimyasal silah imal ediyor ancak yurtdışından da destek alıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Suriye'deki kriz süresince teröristlerin kimyasal silah üretme imkanı elde ettiğini ancak yurtdışından da maddi ve teknik yardım sunulduğunu belirtti.

Rusya: Militanlar, Suriye'de kimyasal silah imal ediyor ancak yurtdışından da destek alıyor

Cihatçıları destekleyen hükümetlerle yayın organları, Kaide kolu Nusra'nın kontrolündeki İdlib'e Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenleyeceği iddialarını pompalarken bölgeden emprovize gaz maskesi yapan çocukların fotoğrafları da servis edildi.

Sputnik'e demeç veren Sıromolotov, "Suriye ve komşusu Irak'taki silahlı çatışmalar boyunca militanların kimyasal silah üretimine, kimyasal tesis kurulmasına ilişkin bilimsel-teknik dokümantasyon ele geçirdiğine ve askeri zehirleyici maddelerin sivil ve askeri uzmanlar tarafından sentez edildiğine dair bilgiler geldi" dedi.

Yurtdışından da belirli oranda maddi ve teknik destek verildiğinin altını çizen Sıromolotov, Batılı ülkelerdeki tüzel ve özel kişiler tarafından Suriyeli militanlara yönelik olası kimyasal madde sevkiyatı hakkında spekülasyonda bulunmak istemediğini kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Yalnızca Batılı ülkelerin Beyaz Miğferler adlı örgütle yakın bağlarını özellikle gizlemediğini belirtmek isterim. Bu ülkeler, Beyaz Miğferlerin yıkıcı faaliyetlerini açıkça finanse ediyor ve örgüte lojistik, maddi ve teknik destek veriyor" diye ekledi.

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Rusya Militan kimyasal silah yurtdışı Suriye maddi teknik

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