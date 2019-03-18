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Rusya, Mısır’a SU-35 savaş uçağı satıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Rus basını, SU-35 savaş uçağının satışı ile ilgili Rusya ve Mısır’ın resmen anlaştığını yazdı.Rus basını, daha önce sadece Çin’in satın aldığı SU-35 savaş uçağının satışı ile ilgili Rusya ve Mısır’ın resmen anlaştığını iddia etti.

Rus basını, SU-35 savaş uçağının satışı ile ilgili Rusya ve Mısır’ın resmen anlaştığını yazdı.
Rus basını, daha önce sadece Çin’in satın aldığı SU-35 savaş uçağının satışı ile ilgili Rusya ve Mısır’ın resmen anlaştığını iddia etti. Rusya ile Mısır arasında daha önce MİG-29 savaş uçağı konusunda anlaşmalar imzalanmış, 2 yıl önce başlayan MİG-29 savaş uçağının sevkiyatı Mısır’a hala sürdürülüyor. Bu anlaşmadan ise Rusya, Mısır’dan 2 buçuk milyar dolar civarında gelir etti. Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır, Rusya ile yeni bir anlaşma yaptı. Rus basınına göre imzaların atıldığı anlaşmaya göre Mısır, Rusya’dan yaklaşık 24 adet SU-35 tipi ağır bombardıman uçağı satın alacak. Rusya’nın bu satıştan gelirinin 2 milyar dolar civarında olması bekleniyor.
Rusya daha önce Çin’in 24 adet SU-35 savaş uçaklarını satın aldığını ve söz konusu anlaşmanın bedelinin 2 buçuk milyar dolar olduğunu açıklamıştı. SU-35 savaş uçakları şu an sadece Rusya ve Çin hava kuvvetlerinde bulunuyor. Mısır ile yapılan anlaşmayla uçakları envanterine alan üçüncü ülke Mısır olmuş olacak.

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