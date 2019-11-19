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Rusya, Moğolistan’a sattığı uçakları teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:39 | Son Güncelleme

Rusya, Moğolistan’a satılan MİG-29 savaş uçaklarının teslim edildiğini açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ayında Moğolistan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Moğolistan Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga ile Rusya ve Moğolistan arasında askeri ve ekonomik alanlarda olmak üzere toplam 10 anlaşmaya imza atmıştı.

Rusya, Moğolistan’a satılan MİG-29 savaş uçaklarının teslim edildiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ayında Moğolistan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Moğolistan Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga ile Rusya ve Moğolistan arasında askeri ve ekonomik alanlarda olmak üzere toplam 10 anlaşmaya imza atmıştı. Moğolistan’a karşılıksız olarak askeri ve teknik destek verilmesinin öngörüldüğü 2004 tarihli anlaşmanın yeniden başlatılmasına yönelik yapılan anlaşma kapsamında Rusya ile Moğolistan arasında ilk alışveriş gerçekleşti. Anlaşmaya göre Rusya, Moğolistan’a 2 adet MİG-29 tipi savaş uçağı gönderdi. Rusya tarafından Moğolistan’a gönderilen MİG-29 savaş uçakları, başkent Ulan Batur yakınlarındaki Nalai Askeri Havaalanında hangara çekildi.
Ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik savunma sanayinde işbirliklerine devam edileceği ifade edilirken, uçakların teslimat töreninin Rus temsilcilerinin katılımıyla 26 Kasım’da Moğolistan’ın 95. kuruluş yıl dönümü törenleri sırasında yapılacağı belirtildi.

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