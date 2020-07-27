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Rusya: "Moskova'yı Hedefleyen Terör Saldırısını Önledik"

27.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Moskova’da kalabalık bir bölgeyi hedef alan silahlı saldırı planında rolü olan İslamcı bir militanın güvenlik güçlerinde vurularak öldürüldüğü belirtildi

Rusya: "Moskova'yı Hedefleyen Terör Saldırısını Önledik"

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Moskova’yı hedef alan bir terör saldırısını önlediğini açıkladı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, Moskova’da kalabalık bir bölgeye yönelik silahlı saldırı planında rolü olan İslamcı bir militanın güvenlik güçlerinde vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Devlet televizyon kanalı Rossiya 24’te yayınlanan görüntülerde, FSB’nin Orta Asya kökenli olduğunu açıkladığı bir kişinin, elinde kalaşnikof silahla yerde cansız bir şekilde yüz üstü yattığı görülüyor.

FSB yetkilileri, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın kendisini tutuklamaya çalışan güvenlik güçlerine ateş açtığını, güvenlik güçlerinin de bunun ardından karşılık vererek şahsı öldürdüklerini söyledi.

Moskova’nın kenar mahallelerinden birinde yakalandığı belirtilen saldırganın cansız bedeninin görüntülerinde, yanında içinde üç el bombası bulunan bir çanta taşıdığı da göze çarptı.

Rus güvenlik yetkilileri, yakalanarak öldürülen zanlının Suriye’deki uluslararası bir militan grupla bağlantıları olduğunu belirtirken, erkek kardeşinin de tutuklandığını ve diğer olası suç ortaklarının da arandığını belirtti.

Rusya özellikle son yıllarda İslamcı militan grupların hedefleri arasında. 2017 yılında St. Petersburg’daki metroda düzenlenen bir bombalı saldırıda 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Rus güvenlik yetkilileri, Orta Asya’dan ve Rusya’nın Müslümanlar’ın çoğunlukta olduğu Kuzey Kafkas bölgesinden binlerce kişinin İslamcı gruplara katılmak için Suriye ve Irak’a gittiğini söylüyor.

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