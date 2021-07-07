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Rusya: "Müttefiklerimizi Savunmaya Hazırız"

07.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan’daki durumun hızla kötüleşme eğilimi gösterdiğini, Moskova’nın, gerekirse, bölgedeki müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu söyledi

Rusya: "Müttefiklerimizi Savunmaya Hazırız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Afganistan’daki durumun hızla kötüleşme eğilimi gösterdiğini, Moskova’nın, gerekirse, bölgedeki müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de, Pazartesi günü görüştüğü Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman’a, Moskova’nın, bu eski Sovyet Cumhuriyeti’ne, gerekirse, NATO’nun Afganistan’ı terketmesi sonrasında oluşabilecek risklerle mücadelesinde yardımcı olabileceğini kaydetmişti.

Rahman, ülkesinin Afganistan’la sınırını güçlendirmek üzere 20 bin ihtiyat kuvvetininin sınır bölgesine gönderilmesi emrini verdi. Son günlerde, Taleban’ın saldırılarını arttırması üzerine, 1000 kadar Afgan askeri mukavemet göstermek yerine Tacikistan’a kaçtı.

Laos ziyareti sırasında konuşan Lavrov da, Rusya’nın ülke dışındaki en büyük üslerinden biri olan Tacikistan’daki üssünü, bökgedeki müttefiklerinin güvenliğini sağlamak üzere kullanmaya hazır olduğunu kaydetti.

Lavrov, “Afganistan’da gelişen durumu yakından takip ediyoruz. ABD ve NATO kuvvetlerinin hızlı bir şekilde çekildiği ülkede, durum hızla kötüleşme eğilimi gösteriyor. ABD ve NATO, Afganistan’da uzun yıllardır bulunmalarına rağmen buraya istikrar kazandırmada gözle görülür sonuçlar elde edemediler” dedi.

Lavrov, Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından Rusya liderliğinde kurulan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki sorumlulukları çerçevesinde askeri yükümlülüklerinin devam ettiğine dikkat çekti. Örgütte Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan da yer alıyor.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü temsilcileri kısa süre önce son durumu belirlemek ve değerlendirmede bulunmak üzere Tacikistan-Afganistan sınırını ziyaret etti. Rus yetkililer, sınırın Afganistan tarafının Taleban’ın kontrolunda olduğunu söylüyor.

Lavrov, “Müttefiklerimize yönelik herhangi bir saldırgan girişimi engellemek için Tacikistan’daki üssümüzün askeri kapasitesini kullanma dahil her türlü adıma hazırız” dedi.

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